Chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực có mật độ phương tiện vận tải lớn, trong đó tập trung vào hoạt động của xe tải, xe chở hàng hóa.

Ngày 21-11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường An Dương Vương, nút giao với lối xuống cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn phường Phú Thượng. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt là các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý xe vi phạm giao thông. Ảnh: HL

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về thời gian hoạt động của phương tiện, tải trọng hàng hóa, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 2 trường hợp xe tải lưu thông không đúng khung giờ quy định và 2 trường hợp phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Việc tập trung kiểm soát xe tải tại khu vực này có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi trên thực tế, phương tiện vận tải hàng hóa có kích thước lớn, trọng tải nặng khi lưu thông trong khu vực đông dân cư, đặc biệt tại các nút giao và tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nếu không tuân thủ quy định sẽ dễ gây cản trở giao thông, phát sinh xung đột giữa các dòng phương tiện.

Đáng chú ý, hành vi chở hàng quá tải không chỉ làm tăng áp lực lên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, điều khiển phương tiện. Khi xe chở vượt tải trọng thiết kế, quãng đường phanh có thể kéo dài, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Đồng thời, việc xe tải hoạt động không đúng khung giờ quy định cũng có thể làm gia tăng áp lực giao thông tại những thời điểm lưu lượng phương tiện đông đúc.

Nâng cao ý thức chấp hành, bảo đảm an toàn giao thông

Trao đổi về công tác tuần tra, kiểm soát, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe tải, xe kinh doanh vận tải là nhiệm vụ được đơn vị duy trì thường xuyên, tập trung vào những hành vi trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Ảnh: HL

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, các lỗi vi phạm như đi vào đường cấm, chạy không đúng khung giờ quy định, chở hàng quá tải trọng cho phép đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó, lực lượng CSGT không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để lái xe, chủ phương tiện nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm; chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong đó, chú trọng kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa, việc chấp hành quy định về tải trọng và thời gian hoạt động của xe tải.

Cùng với việc xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh; không giao phương tiện cho lái xe khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, không yêu cầu hoặc tạo điều kiện để lái xe chở hàng vượt tải trọng cho phép. Đối với đội ngũ lái xe, cần chủ động tìm hiểu các quy định về tuyến đường, thời gian được phép lưu thông, tải trọng phương tiện và hàng hóa trước khi xuất phát.

Đặc biệt, việc chấp hành quy định về tải trọng cần được thực hiện ngay từ khâu xếp hàng tại kho, bến bãi, công trường dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chủ hàng, đơn vị bốc xếp và doanh nghiệp vận tải cần phối hợp kiểm soát khối lượng hàng hóa, tránh tình trạng phương tiện rời điểm xuất phát trong tình trạng quá tải rồi mới bị phát hiện, xử lý trên đường.

Việc chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thời gian hoạt động của phương tiện không chỉ là trách nhiệm pháp lý của người điều khiển và chủ phương tiện mà còn góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm nguy cơ tai nạn, giữ gìn trật tự đô thị. Qua đó, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.