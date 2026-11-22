“Với những nỗ lực chung của hai bên, hợp tác Trung Quốc – ASEAN sẽ trở thành hình mẫu cho hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương và là chuẩn mực về tinh thần đoàn kết, tự cường của các quốc gia Nam bán cầu,” Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Wang Qing chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được Tân Hoa xã đăng ngày 22/11.

Năm 2026 đánh dấu 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc – ASEAN. Theo Đại sứ Wang Qing, trong 5 năm qua, Trung Quốc và ASEAN đã xác định tầm nhìn chung là xây dựng một ngôi nhà hòa bình, an toàn và an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị.

“Tầm nhìn này đã định hướng hợp tác Trung Quốc – ASEAN tiếp tục giữ vị trí tiên phong, tiến triển vững chắc với tốc độ nhanh chóng, không ngừng làm sâu sắc và cụ thể hóa việc xây dựng Cộng đồng Trung Quốc – ASEAN chia sẻ tương lai gắn bó hơn”, ông nói.

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Wang Qing. Ảnh: X/@Amb_WangQing (tài khoản X của ông Wang Qing)

Nhìn lại 5 năm hợp tác vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN nhấn mạnh ba điểm nổi bật.

Thứ nhất là tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp và tinh thần sát cánh bên nhau trong những thời điểm khó khăn.

Ông Wang Qing cho biết sau những trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar và Philippines, Trung Quốc đã triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp từ sớm, thể hiện truyền thống đoàn kết lâu đời giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.

Thứ hai là động lực hợp tác phát triển tích cực, bắt kịp xu thế thời đại và duy trì sức sống mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Đại sứ Wang Qing, Trung Quốc và ASEAN đã thiết lập 66 cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ở các cấp khác nhau. Tổng vốn đầu tư hai chiều lũy kế giữa Trung Quốc và ASEAN đã vượt 515 tỷ USD.

Thứ ba là hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa người dân hai bên.

Trong khuôn khổ Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN – Trung Quốc 2024–2025, hai bên đã phối hợp tổ chức gần 200 hoạt động giao lưu quy mô lớn, có sức ảnh hưởng đáng kể và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của công chúng.

Robot pha trà tại Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 23 ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, ngày 17/9. Ảnh: Tân Hoa xã

Đại sứ Wang Qing nhận định trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và chuyển đổi công nghiệp đang tăng tốc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang định hình lại hướng phát triển công nghiệp của khu vực, qua đó mở ra triển vọng hợp tác rộng lớn giữa Trung Quốc và ASEAN trong các lĩnh vực mới nổi.

“Nhu cầu thị trường ngày càng tăng cùng những lợi thế về nguồn tài nguyên của ASEAN có thể được kết nối và bổ trợ với kinh nghiệm mà Trung Quốc đã tích lũy trong các lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán di động và điện toán đám mây, mang lại những cơ hội to lớn cho hợp tác Trung Quốc – ASEAN,” ông Wang Qing nhận định.

Năm 2026 cũng là năm bắt đầu triển khai Kế hoạch Hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2026–2030.

Về triển vọng hợp tác, Đại sứ Wang Qing cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các quốc gia ASEAN thúc đẩy những giá trị châu Á về hòa bình, hợp tác, cởi mở và bao trùm, đồng thời duy trì môi trường hòa bình để phát triển.

Ông khẳng định Trung Quốc và các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục là những nước láng giềng tốt, những người bạn tốt và những đối tác tốt gắn bó bởi tương lai chung, cùng xây dựng một cộng đồng hữu nghị.

Tùng Dương