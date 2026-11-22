Ngày 20/11, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Nam (cũ) và Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng (cũ) được hợp nhất theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP Đà Nẵng.

Đại hội là dịp đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025, xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) và kế hoạch hóa gia đình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hơn 54.000 lượt dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2021–2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, nguồn kinh phí hạn chế và những thay đổi trong tổ chức bộ máy, Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội và đơn vị liên quan tổ chức hơn 100 buổi truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình, thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự.

Đáng chú ý, hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ được triển khai đồng thời tại Phòng khám Hội và thông qua các chuyến khám lưu động tại cộng đồng. Toàn nhiệm kỳ, Hội đã phục vụ 14.651 lượt người với 54.064 lượt dịch vụ, trong đó có 8.918 lượt người được tiếp cận các dịch vụ tại cộng đồng.

Hội KHHGĐ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Các hoạt động tập trung vào khám phụ khoa, khám vú, siêu âm, tư vấn và cung cấp phương tiện tránh thai, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho phụ nữ, công nhân, người lao động và người dân tại các địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình giáo dục giới tính toàn diện tại trường học, thành lập 3 câu lạc bộ tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Sơn Trà.

Thông qua các dự án hợp tác quốc tế, trong đó có dự án RESPOND do Liên đoàn Kế hoạch hóa gia đình Quốc tế (IPPF) tài trợ, Hội đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí, đặc biệt hướng đến nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, BS Đoàn Võ Thị Kim Ánh, Chủ tịch Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2025 nhấn mạnh những kết quả đạt được trong việc duy trì mô hình Phòng khám Hội, cung cấp dịch vụ sản phụ khoa an toàn, chất lượng, phi lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ nữ công nhân tại các khu công nghiệp và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

BS Đoàn Võ Thị Kim Ánh, Chủ tịch Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2025 phát biểu khai mạc đại hội.

Theo bà, bước vào nhiệm kỳ mới, Hội cần chuyển mình mạnh mẽ, thích ứng với định hướng chuyển từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS.BS Trần Ngọc Sinh - Phó Chủ tịch thường trực Hội KHHGĐ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những nỗ lực duy trì hoạt động chuyên môn, phát triển mạng lưới và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần người dân.

Lãnh đạo Trung ương Hội đề nghị Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng sớm kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, cộng tác viên và phát triển mạng lưới hội viên.

TS.BS Trần Ngọc Sinh - Phó Chủ tịch thường trực Hội KHHGĐ Việt Nam phát biểu tại đại hội

Cùng với đó, Hội cần đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng các thông điệp phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên, công nhân, người cao tuổi và người dân tại các địa bàn khó khăn.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Trung ương Hội định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng Phòng khám Hội, mở rộng liên kết với các cơ sở y tế công lập và tư nhân, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục theo hướng toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng xác định phương châm hành động “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Vì sức khỏe và hạnh phúc gia đình”.

Hội đề ra 5 chương trình đột phá, tập trung xây dựng cơ sở dịch vụ thân thiện, chất lượng, bảo mật; đẩy mạnh giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ; phát triển dịch vụ sức khỏe sinh sản nam giới; tăng cường truyền thông số và xây dựng nguồn lực hoạt động bền vững.

Theo các chỉ tiêu đề xuất trình Đại hội, Hội phấn đấu thực hiện khoảng 150 chuyến truyền thông, cung cấp dịch vụ cộng đồng, tiếp cận tối thiểu 12.000 lượt người trong nhiệm kỳ; tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình giáo dục giới tính toàn diện tại trường học, các câu lạc bộ dành cho công nhân và người lao động.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng, đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031. Bà Phan Hoàng Anh Đào được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Bà Phan Hoàng Anh Đào - Tân Chủ tịch Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng Phan Hoàng Anh Đào nhấn mạnh quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành quả của các thế hệ cán bộ Hội, đồng thời chủ động đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với những yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong đó, Hội sẽ chú trọng củng cố tổ chức sau hợp nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, mở rộng các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục tại cộng đồng. Đặc biệt, ưu tiên các nhóm đối tượng còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ như phụ nữ, công nhân, người lao động, vị thành niên và thanh niên.

Tân Chủ tịch Hội cũng xác định chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn lực phát triển bền vững, từng bước khẳng định vai trò của Hội trong công tác dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Vì sức khỏe và hạnh phúc gia đình”, Đại hội đại biểu Hội KHHGĐ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng tổ chức Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, gần gũi với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mỗi gia đình.