Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião (xã Nam Hòa) có 466 hộ với 2.085 nhân khẩu. Những năm qua, người dân luôn đoàn kết, tương trợ trong lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Hiện xóm Ngòi Trẹo - Trại Gião có 40 mô hình hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%, thu nhập bình quân khoảng 71,2 triệu đồng/người/năm. Toàn khu dân cư còn 12 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Các hoạt động chung vui của nhân dân tại ngày hội

Tại tổ dân phố số 19, (phường Linh Sơn), đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 70%, 100% hộ có nhà ở kiên cố và chỉ còn 2 hộ nghèo. Năm 2026, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 19 cùng sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố được trao tặng công trình nhà văn hóa có khuôn viên 2.500 m2, hội trường 500 chỗ ngồi.

Qua bình xét, 97,76% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% chi hội đoàn thể được đánh giá vững mạnh, tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng quà cho người cao tuổi tại tổ dân phố số 19, phường Linh Sơn

Chung vui với nhân dân tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị các địa phương xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình; để tinh thần Ngày hội tiếp tục lan tỏa, tình đoàn kết giữa các dân tộc và tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1 trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, cá nhân, gia đình tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.