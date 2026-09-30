Bản Sắc 2026 mở không gian kết nối văn hóa cho người trẻ

Bản Sắc 2026 do Bộ VHTTDL chỉ đạo và bảo trợ nội dung. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức sau mùa đầu tiên vào năm 2025.

Kế thừa thành công của mùa đầu tiên năm 2025, Bản Sắc năm 2026 chọn chủ đề xuyên suốt "Kết nối" – kết nối văn hóa, kết nối con người trong kỷ nguyên số.

Thông điệp này song hành cùng tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa, khẳng định vị thế của chương trình không chỉ là một sân chơi giải trí, mà còn là một đợt sinh hoạt văn hóa – chính trị có chiều sâu, được thực hiện bài bản trên quy mô cả nước.

Thay vì chỉ tiếp cận văn hóa qua các hình thức truyền thống, chương trình xây dựng không gian trực tuyến để người tham gia vừa tìm hiểu kiến thức vừa sáng tạo nội dung. Các hoạt động được triển khai trên website bansac.vn trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

“Kết nối” với văn hóa bằng cách của người trẻ

Chủ đề “Kết nối” được lựa chọn làm nội dung xuyên suốt Bản Sắc 2026. Theo Ban Tổ chức, chương trình hướng đến việc tạo cầu nối giữa người trẻ với những giá trị văn hóa của dân tộc trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phổ biến.

Người tham gia không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tự tìm hiểu và kể lại câu chuyện văn hóa theo góc nhìn cá nhân. Những nội dung về lịch sử, di sản và đời sống văn hóa được tiếp cận thông qua các hoạt động phù hợp với thói quen sử dụng nền tảng số.

Thông điệp của chương trình được triển khai trong bối cảnh các chủ trương về phát triển văn hóa đang đặt ra yêu cầu tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Bản Sắc hướng tới một cách tiếp cận trong đó người trẻ trở thành chủ thể tham gia sáng tạo và lan tỏa nội dung văn hóa.

Văn hóa Việt trên một nền tảng số

Điểm đáng chú ý của Bản Sắc 2026 là hai hình thức dự thi được triển khai trên cùng một nền tảng số bansac.vn. Người tham gia có thể lựa chọn Vodcast sáng tạo hoặc trắc nghiệm kiến thức trực tuyến để tham gia chương trình.

Với Vodcast sáng tạo, người tham gia kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh và âm thanh. Đây là không gian để mỗi người lựa chọn chủ đề và cách thể hiện riêng.

Ở trắc nghiệm kiến thức trực tuyến, người chơi trả lời các câu hỏi về lịch sử và văn hóa dân tộc. Ngân hàng câu hỏi được cập nhật trong quá trình chương trình diễn ra. Qua đó, người tham gia có thể kiểm tra kiến thức và tìm hiểu thêm về các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh hai hình thức dự thi là hoạt động bình chọn cộng đồng. Khán giả có thể theo dõi các tác phẩm được đăng tải trên nền tảng và bình chọn cho sản phẩm mình yêu thích. Kết quả bình chọn góp phần tạo sự tương tác giữa người tham gia và cộng đồng.

Việc đưa các hoạt động trên về cùng một nền tảng giúp người tham gia có nhiều cách tiếp cận chương trình. Người chơi có thể trực tiếp sáng tạo nội dung, kiểm tra kiến thức hoặc tham gia bình chọn cho những câu chuyện văn hóa được chia sẻ.

Vé xem phim và nhiều phần thưởng cho người chơi

Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu và sáng tạo nội dung, Bản Sắc 2026 có nhiều chương trình trao thưởng dành cho người tham gia.

Ban Tổ chức phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và hệ thống rạp Beta Cinemas triển khai hoạt động trao tặng vé xem phim cho người chơi may mắn.

Vé được trao thông qua các hoạt động của chương trình như trắc nghiệm kiến thức văn hóa, gửi tác phẩm Vodcast và bình chọn trên nền tảng bansac.vn.

Ngoài vé xem phim, người tham gia còn có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và hiện vật từ các đơn vị đồng hành. Các chương trình và phần thưởng mới được cập nhật trong thời gian triển khai.

Đối với những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và bằng khen. Đây là hình thức ghi nhận sự tham gia và những đóng góp cho chương trình.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết Bản Sắc được xây dựng với mục tiêu tạo một không gian để người trẻ tìm hiểu và kể lại câu chuyện văn hóa dân tộc bằng phương thức phù hợp với môi trường số. Các hoạt động tương tác cũng được thiết kế để người tham gia có thể chủ động khám phá thay vì chỉ tiếp nhận nội dung một chiều.

Bản Sắc 2026 diễn ra từ ngày 15.9 đến 26.10. Trong thời gian này, người quan tâm có thể truy cập website bansac.vn để tham gia các hoạt động của chương trình.

Thông tin về thể lệ, nội dung thi, tác phẩm dự thi, bình chọn và các hoạt động trao thưởng được cập nhật trên website chính thức và Fanpage Bản Sắc.