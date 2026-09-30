Mẹ liệt sỹ Trần Thị Duyên - khép lại một hành trình dài trọn vẹn

Lễ truy điệu Liệt sĩ Trần Hữu Quân tại thôn Vũ Bản, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ghi nhận từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rạng sáng 16/9, tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, mẹ Trần Thị Duyên, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc, mẹ của Liệt sỹ Trần Hữu Quân đã được các y, bác sĩ tích cực hỗ trợ, người thân quây quanh để mẹ được gần con trai trong cuộc trở về sau gần nửa thế kỷ.

Liệt sĩ Trần Hữu Quân sinh ngày 7/11/1958, lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, là người con thứ hai và là trưởng nam trong ba chị em. Cha liệt sĩ, cụ Trần Hữu Dinh, là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẹ liệt sĩ, cụ Trần Thị Duyên, là người nông dân cần mẫn, trung hậu, vừa chăm lo gia đình, vừa tích cực tham gia các phong trào ở hậu phương. Tháng 6/1977, khi chưa tròn 19 tuổi, ông tạm biệt quê hương, trở thành chiến sĩ Sư đoàn 320. Là xạ thủ B40, ông cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Trong một lần kiểm tra công tác tại Sư đoàn 320, Thiếu tướng Kim Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3, ấn tượng với sự gan dạ, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ trẻ. Ông Quân sau đó được điều về Văn phòng Bộ Tư lệnh làm công vụ riêng. Sáng 16/3/1979, Hạ sĩ Trần Hữu Quân tháp tùng Thiếu tướng Kim Tuấn kiểm tra công tác chiến đấu tại Tà Sanh, tỉnh Battambang. Khi đoàn bị phục kích, ông chiến đấu quên mình và hy sinh cùng Thiếu tướng Kim Tuấn và Trung úy, bác sĩ Tạ Đức Hoa, khi ấy ông mới ngoài 20 tuổi. Với những đóng góp và sự hy sinh vì Tổ quốc, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Hài cốt liệt sĩ sau đó được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Nai.

Mẹ Trần Thị Duyên xúc động khi đón hài cốt của con trai, liệt sĩ Trần Hữu Quân khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Trong gần nửa thế kỷ, phần mộ của ông được chính quyền và nhân dân địa phương chăm nom, hương khói. Ngày 15/9/2026, các cơ quan tại Đồng Nai phối hợp với thân nhân tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Ngày ông trở về, mẹ Trần Thị Duyên đã 103 tuổi và chỉ sau 13 ngày đón con trai trở về, mẹ cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Các y, bác sỹ Khoa Hồi sức cấp cứu- Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Nam) chăm sóc, điều trị cho mẹ Trần Thị Duyên.

Theo chia sẻ của bác sỹ Trần Thị Yến- Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Nam), một trong những bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho mẹ trong những ngày mẹ nằm điều trị tại khoa: Cách đây 1 hôm, chị nhận được tin mẹ trút hơi thở cuối cùng, bình yên hưởng đại thọ 103 tuổi. Những ký ức về những ngày tháng được chăm sóc, điều trị cho mẹ lại ùa về. Người ta vẫn bảo người làm ngành y gặp được bệnh nhân là một cái "duyên", còn với chị và mẹ, đó là một mối hữu duyên sâu sắc giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

Chị đã có cơ hội được trực tiếp điều trị cho mẹ 3 lần, từ khi mẹ 98 tuổi, cho đến tận những năm tháng cuối đời. Người ta thường nói "chuối chín cuốc buồn", chăm sóc một người lớn tuổi chưa bao giờ là hành trình dễ dàng nhưng ở gia đình mẹ, chị được chứng kiến một điều kỳ diệu: Sự đồng lòng và một tình yêu thương tuyệt đối. Mỗi lần Mẹ đổ bệnh, từ con, cháu cho đến chắt của mẹ không có những lời than thở, không có sự đùn đẩy trách nhiệm. Tất cả họ, bằng một cách tự nhiên và chân thành nhất, đều hướng tình yêu thương, sự tận tình và chu đáo về phía mẹ... tất cả đã chạm đến trái tim của một người làm nghề y như chị…

Ngày 29/9, nghe tin mẹ đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 103, chỉ ít ngày sau khi kịp đón người con trai liệt sĩ Trần Hữu Quân trở về an nghỉ tại quê nhà, chị Yến cũng như tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam không khỏi xúc động. Vẫn biết, sinh - lão - bệnh - tử là qui luật tự nhiên, ai cũng phải trải qua nhưng sự ra đi của mẹ Duyên và những câu chuyện nhân văn về gia đình mẹ; về liệt sĩ Trần Hữu Quân; về những y, bác sỹ chăm sóc trong những ngày mẹ nằm viện thực sự cần được lan tỏa.

Khép lại ở tuổi 103, mẹ Duyên đã đi hết một hành trình dài trọn vẹn và an yên giữa vòng tay của những người thân yêu nhất.