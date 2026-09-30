Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026: Đưa sản phẩm truyền thống lên thị trường số

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện gồm Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn; và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, hướng tới quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và tăng cường kết nối với thị trường.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Hội chợ Làng nghề

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

“Hội chợ cũng là dịp để quảng bá các mô hình làng nghề độc đáo; khuyến khích nghệ nhân nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã theo thị hiếu hiện đại; khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP, đưa thương hiệu thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới; đồng thời là cầu nối đưa sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài nước”, ông Việt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: BTC

Hội chợ có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, bao gồm: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng.

Các sản phẩm trưng bày gồm mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, kim loại cùng các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Nhiều sản phẩm làng nghề đặc trưng như mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp sẽ được giới thiệu tại sự kiện.

Điểm mới của Hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối tiêu thụ. Ban Tổ chức dự kiến tổ chức các phiên livestream bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Sản phẩm trưng bày cũng được ứng dụng mã QR để khách tham quan tra cứu nguồn gốc và thông tin.

Theo Ban Tổ chức, việc kết hợp trưng bày trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số nhằm giúp cơ sở sản xuất làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.

Kết nối sản phẩm làng nghề với du lịch nông thôn

Cùng với Hội chợ, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn diễn ra tại khu vực ngoài trời của Nhà Triển lãm Nông nghiệp từ ngày 8-12/10.

Tuần lễ năm nay mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách. Điểm nhấn là không gian “Ngôi nhà chung” tái hiện đặc trưng du lịch nông nghiệp, nông thôn ba miền, trong đó khu vực miền Bắc gợi vẻ đẹp núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước. Khu vực miền Trung mang hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An. Khu vực miền Nam tái hiện không gian sông nước miền Tây, thuyền hoa, trái cây.

Gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện gồm Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026.

Tại đây, nhiều mô hình du lịch tiêu biểu được giới thiệu như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, du lịch làng nghề lụa đũi Nam Cao, làng mộc Kim Bồng, du lịch sinh thái, tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng.

Trong khuôn khổ tuần lễ còn có Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 9/10.

Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam dự kiến có khoảng 150-200 đại biểu. Hội nghị tập trung giới thiệu các điểm đến, mô hình tiêu biểu, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm du lịch nông thôn.

Không gian văn hóa, trải nghiệm cũng được tổ chức với các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm làm bánh, trò chơi dân gian, hoạt động tương tác số khám phá điểm đến.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp kỳ vọng chuỗi hoạt động không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà hướng tới kết nối giữa địa phương, nông dân, nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp lữ hành và thị trường du lịch.

453 sản phẩm tham gia Hội thi thủ công mỹ nghệ

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”. Đây là năm thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết Ban Tổ chức đã tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả, thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác.

Trong số này, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả và miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.

Tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi đến từ Hải Phòng, thuộc nhóm thêu, dệt; tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi đến từ Hà Nội với sản phẩm tranh sơn dầu.

“Đây là điều rất đặc biệt, có thể các tác giả đã tận dụng được lợi thế của trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào sản phẩm”, ông Tiến chia sẻ.

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên. Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và một số giải phụ.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 8/10 trong chương trình khai mạc chuỗi sự kiện. Các sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ trong suốt thời gian diễn ra.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo sự liên kết từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm đến quảng bá, trải nghiệm, phát triển du lịch và kết nối thị trường, qua đó góp phần phát huy giá trị văn hóa làng nghề và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.