Tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng, người trọn đời vì nước, vì dân

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng).

Chiều 30/9, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), ông Trịnh Văn Quyết và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng địa phương đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa và lễ phẩm kính dâng, thành kính tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân. Các đại biểu cũng tham quan nhà trưng bày những tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Ông Trịnh Văn Quyết dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Viết vào sổ lưu niệm, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân...

Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân - chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dịp này, ông Trịnh Văn Quyết đã trồng cây tại khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.