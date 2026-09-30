Quảng Ninh: Tưởng niệm 726 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Nghi lễ dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/9 (tức ngày 20/8 năm Bính Ngọ 2026), tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh), Ban Tổ chức Lễ hội đền Cửa Ông đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Lễ dâng hương diễn ra tại khu vực Đền Thượng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, Ban Quản lý di tích cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Nghi lễ dâng hương tưởng niệm là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026.

Hoạt động tưởng niệm được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc đã có công lao kiệt xuất trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Sự kiện góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," đồng thời quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Cửa Ông đến du khách trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Lễ giã hội cũng được tiến hành trong chiều cùng ngày tại đền Thượng, chính thức khép lại kỳ Lễ hội đền Cửa Ông tháng 8 năm Bính Ngọ 2026. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ tại di tích trong suốt thời gian diễn ra các nghi lễ đều được bảo đảm nghiêm túc, trang trọng và đúng quy định.

Đền Cửa Ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017, tọa lạc trên bờ vịnh Bái Tử Long thuộc phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh, nơi thờ vị thần Đức Ông Đệ Tam cửa Suốt chính tên là Trần Quốc Tảng, con thứ ba của Trần Hưng Đạo, tước Hưng Nhượng Vương, một vị tướng tài thao lược đã góp phần chiến thắng quân Mông Nguyên. Văn chầu nêu rõ Ông đã nhiều lần giáng phúc, trừ tai, giúp cho dân chúng an cư lạc nghiệp.

Hơn 700 năm tọa lạc trên vùng sơn thủy hữu tình, ngôi đền Cửa Ông được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo, được nhiều người dân, du khách đánh giá một trong những ngôi đền đẹp nhất Việt Nam hiện nay.

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hằng năm vào 2 dịp, gồm: Lễ hội chính (mùa Xuân), vào ngày 3-4 tháng 2 âm lịch (hoạt động rước kiệu lớn thường diễn ra 2 năm/lần vào các năm chẵn); lễ hội mùa Thu diễn ra vào dịp 3-4 tháng 8 âm lịch.

Lễ hội đền Cửa Ông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với di tích Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông. Lễ hội được tổ chức hằng năm là hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, thu hút đông đảo người dân, du khách trên cả nước về dự hội./.