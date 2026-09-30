Phú Quốc kiếm tiền từ 'thời gian ở lại' của du khách như thế nào?

9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: MINH QUÂN

Doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách

Khi biển đảo tạo sức hút ban đầu, những hoạt động buổi chiều, buổi tối và đêm khuya có thể trở thành động lực gia tăng chi tiêu, mở thêm cơ hội kinh doanh cho hệ thống dịch vụ tại điểm đến.

Trong du lịch, lượng khách thường được xem là thước đo trực quan của sức hút điểm đến. Tuy nhiên, phía sau con số lượt khách, vấn đề đặt ra là: Mỗi chuyến đi tạo ra bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế du lịch?

Phú Quốc đang cung cấp một trường hợp đáng để phân tích. 9 tháng đầu năm 2026, đảo ngọc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%. Tổng thu du lịch ước đạt 45.976 tỉ đồng, tăng 47,7% và vượt khoảng 1% kế hoạch doanh thu cả năm. Phú Quốc đóng góp gần 80% tổng thu du lịch của tỉnh An Giang.

Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách là một chi tiết đáng quan tâm. Số liệu chưa đủ để kết luận nguyên nhân nằm ở riêng một loại hình sản phẩm hay hoạt động cụ thể, nhưng mở ra hướng phân tích về khả năng gia tăng giá trị trong mỗi chuyến đi.

Khi thị trường khách mở rộng, chất lượng và độ phong phú của trải nghiệm có thể tạo thêm dư địa cho du khách sử dụng dịch vụ, còn doanh nghiệp có thêm cơ hội kinh doanh.

Với một điểm đến biển đảo như Phú Quốc, lợi thế tự nhiên là nền tảng quan trọng. Bãi biển, cảnh quan, khí hậu và không gian nghỉ dưỡng tạo nên sức hấp dẫn ban đầu.

Song nếu các hoạt động chủ yếu tập trung vào ban ngày, thời gian trải nghiệm của du khách có thể bị giới hạn bởi lịch tham quan, vui chơi và nghỉ ngơi.

Bài toán đặt ra là làm thế nào để kỳ nghỉ có thêm những lý do đáng nhớ khi mặt trời lặn, để du khách chủ động dành thêm thời gian cho ẩm thực, giải trí, mua sắm và khám phá đời sống điểm đến.

Nhiều hoạt động, trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của du khách vào ban đêm ở Phú Quốc. Ảnh: HOÀNG HÀ

Công nghiệp văn hoá trở thành một phần của sản phẩm du lịch

Ở phía Nam đảo Phú Quốc, sự kết nối giữa các hoạt động trong ngày được thể hiện qua chuỗi trải nghiệm tại Hòn Thơm và khu vực Cầu Hôn.

Buổi sáng, du khách có thể đi cáp treo ra Hòn Thơm, tận hưởng cảnh quan biển đảo và tham gia các hoạt động vui chơi. Đến chiều muộn, Cầu Hôn trở thành điểm ngắm hoàng hôn. Khi trời tối, những chương trình biểu diễn trên biển, pháo hoa, dịch vụ ẩm thực và không gian đường phố tiếp tục giữ nhịp hoạt động cho khu vực.

Giá trị của mô hình này nằm ở khả năng sắp xếp các hoạt động thành một chuỗi có liên kết về thời gian và không gian. Du khách có thêm lựa chọn sau chuyến tham quan ban ngày; các điểm đến cũng có cơ hội duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thời điểm khác nhau.

Thời gian nghỉ dưỡng có thể được sử dụng phong phú hơn, với những trải nghiệm đan xen giữa khám phá cảnh quan, thưởng thức nghệ thuật và tận hưởng dịch vụ.

Theo PGS.TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, một điểm đến muốn nâng cao sức cạnh tranh cần sáng tạo, tổ chức và kết nối các sản phẩm thành những hành trình hấp dẫn.

Biển đẹp có thể khiến du khách lựa chọn Phú Quốc, nhưng chất lượng kỳ nghỉ còn phụ thuộc vào những gì họ có thể trải nghiệm sau khi rời bãi biển: điểm đến để ghé thăm vào buổi chiều, món ăn để thưởng thức buổi tối hay chương trình nghệ thuật đáng chờ đợi khi đêm xuống.

Nhìn từ góc độ phát triển sản phẩm, kinh tế ban đêm không nên được hiểu đơn giản là kéo dài giờ mở cửa của các cơ sở kinh doanh.

Giá trị lớn hơn nằm ở việc hình thành thêm những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của du khách, có khả năng kết nối với sản phẩm ban ngày và tạo nên nhịp hoạt động riêng cho điểm đến.

Chương trình nghệ thuật có thể trở thành lý do để du khách ở lại khu vực lâu hơn. Không gian ẩm thực có sức hấp dẫn có thể kéo dài buổi tối. Những tuyến phố được tổ chức tốt có thể mở thêm cơ hội khám phá, mua sắm và giao lưu.

Khi các hoạt động công nghiệp văn hoá được kết nối hợp lý, mỗi dịch vụ có thể bổ trợ cho những dịch vụ khác, giúp tổng thể trải nghiệm trở nên phong phú hơn.

Doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2026 ở Phú Quốc là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, bao gồm thị trường khách, kết nối hàng không, năng lực lưu trú và chất lượng dịch vụ trên toàn đảo. Ảnh: HOÀNG HÀ

Giá trị của một điểm đến được tạo ra trong nhiều khung giờ

Một lợi ích đáng quan tâm của việc tổ chức trải nghiệm xuyên suốt ngày và đêm là khả năng khai thác hiệu quả hơn hạ tầng đã được đầu tư.

Cùng một không gian có thể phục vụ những nhu cầu khác nhau vào buổi sáng, chiều và tối; mỗi khung giờ mang một sắc thái trải nghiệm riêng, góp phần mở rộng công năng của điểm đến.

Tuy nhiên, kéo dài thời gian hoạt động chưa đồng nghĩa với việc giá trị kinh tế tự động tăng lên. Hiệu quả còn phụ thuộc vào sức hấp dẫn của chương trình, chất lượng phục vụ, khả năng kết nối giao thông, sự thuận tiện trong tiếp cận và mức chi tiêu phù hợp với từng nhóm khách.

Nếu trải nghiệm thiếu sức hút hoặc các dịch vụ vận hành rời rạc, du khách có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại cơ sở lưu trú mà không phát sinh thêm nhu cầu tiêu dùng.

Phát triển kinh tế ban đêm cần được đặt trong mối liên hệ với toàn bộ cấu trúc sản phẩm du lịch. Nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ vận chuyển, cơ sở lưu trú và đơn vị tổ chức giải trí cần có khả năng phối hợp để tạo ra những lựa chọn thuận tiện cho du khách.

Chất lượng không gian công cộng, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn và phương tiện đi lại cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định ra ngoài vào buổi tối.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Khi dòng khách tiếp tục hoạt động sau giờ tham quan, nhu cầu về ẩm thực địa phương, hàng thủ công, vận chuyển, dịch vụ hướng dẫn và các hoạt động văn hóa có thể được mở rộng.

Mức độ lan tỏa thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối các doanh nghiệp tại địa phương với hệ thống dịch vụ phục vụ du khách.

Với Phú Quốc, cần nhìn nhận thận trọng rằng mức tăng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2026 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, bao gồm thị trường khách, kết nối hàng không, năng lực lưu trú và chất lượng dịch vụ trên toàn đảo.

Việc làm mới, kết nối trải nghiệm là một hướng phát triển có thể góp phần gia tăng sức hấp dẫn, nhưng hiệu quả cụ thể cần được đánh giá bằng dữ liệu về chi tiêu, thời gian lưu trú, mức sử dụng dịch vụ và mức độ quay trở lại của du khách.

Từ tăng lượng khách đến gia tăng giá trị mỗi chuyến đi

Định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22.8.2026 đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng.

Với Phú Quốc, việc tổ chức các hoạt động xuyên suốt ngày và đêm có thể được xem là một hướng cụ thể để hiện thực hóa yêu cầu ấy, đồng thời phát huy lợi thế của một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo có sức cạnh tranh quốc tế.

Gần 46 nghìn tỉ đồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm phản ánh quy mô đáng kể của thị trường du lịch Phú Quốc. Nhưng triển vọng phát triển trong những năm tiếp theo sẽ còn phụ thuộc vào khả năng làm mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tạo thêm những lý do để du khách lựa chọn ở lại lâu hơn.

Khi mỗi buổi chiều mở ra một trải nghiệm mới, mỗi buổi tối có thêm những điểm hẹn hấp dẫn và các dịch vụ được kết nối thuận tiện, thời gian lưu trú có thể trở thành một nguồn lực kinh tế quan trọng.

Với Phú Quốc, câu chuyện phát triển du lịch ngày càng gắn với khả năng làm cho từng giờ ở lại đều có giá trị đối với du khách và nền kinh tế điểm đến.