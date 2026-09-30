Nhà xuất bản Kim Đồng mở rộng Giải thưởng Văn học, tổng giá trị 720 triệu đồng

Thông tin được công bố tại chương trình “Gặp gỡ tác giả văn học trẻ đương đại và giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng”, do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiều 30/9 tại Hà Nội.

Nếu ở lần đầu, giải thưởng tập trung vào các tác phẩm viết cho thiếu nhi, mùa giải thứ hai được mở rộng với hai hệ thống giải: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ.

Quang cảnh chương trình “Gặp gỡ tác giả văn học trẻ đương đại và giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng”.

Được tổ chức lần đầu từ năm 2023, Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã trao 11 giải thưởng và góp phần đưa hơn 50 cuốn sách đến với bạn đọc.

Theo TS. Mai Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Viết văn, Khoa Viết văn và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, giải thưởng tạo cơ hội để những người đang học và theo đuổi sáng tác văn học thể hiện năng lực, đồng thời kết nối người viết, tác phẩm, nhà xuất bản và bạn đọc.

“Đây là một giải thưởng có khả năng kích thích, gợi mở cho những sinh viên ngành sáng tác văn học tìm ra cơ hội thể hiện năng lực sáng tác của mình”, TS. Mai Anh Tuấn chia sẻ.

Từ góc nhìn của người trẻ, Dương Quốc Trung - sinh viên lớp Báo chí 15B, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - cho rằng, những giải thưởng văn học tạo thêm động lực để các tác giả trẻ tự tin sáng tác và khẳng định tiếng nói riêng.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết giải thưởng hướng tới tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ.

Theo bà, thông qua các cuộc vận động sáng tác, Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát hiện nhiều tác giả và tác phẩm mới cho văn học thiếu nhi. Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất cũng đạt những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho việc tiếp tục mở rộng quy mô giải thưởng.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai được tiếp nhận đến hết ngày 31/12/2026. Lễ tổng kết Cuộc vận động sáng tác cho thanh thiếu nhi 2025-2027 và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng.