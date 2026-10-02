Lan tỏa phong trào học tập suốt đời

Xác định KHKT là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng XHHT, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh từng bước củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động. Hội giữ vai trò nòng cốt trong liên kết, vận động các tổ chức, lực lượng xã hội cùng tham gia chăm lo việc học. Hằng năm, các cấp hội, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp và tiếp tục phát động phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo.

Phụ nữ xã Pa Ủ tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Nội dung thi đua KHKT, xây dựng XHHT tập trung vào xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và từng công dân; xây dựng các mô hình học tập hiệu quả; đồng thời, huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các phong trào: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” được triển khai thường xuyên. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc học tập suốt đời.

Việc học cũng dần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ học sinh đến trường mới là học tập, người lao động học nghề, cán bộ học để nâng cao chuyên môn, người dân học cách sử dụng công nghệ, tiếp cận dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe hay phát triển sản xuất. Mỗi hình thức học đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phường Đoàn Kết là một trong những điểm sáng của tỉnh trong triển khai thực hiện công tác KHKT. Mô hình “Công dân học tập” được triển khai theo hướng gắn việc học với nhu cầu thực tế của người dân. Toàn phường có gần 9 nghìn công dân được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”, tinh thần học tập đang được lan tỏa sâu rộng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tình - Phó Phòng Văn hóa Xã hội phường Đoàn Kết cho biết: Chúng tôi xác định mô hình “Công dân học tập” chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhân dân hiểu rằng học tập không phải là việc riêng của học sinh, sinh viên. Mỗi người, ở bất kỳ độ tuổi hay công việc nào, đều cần học để bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng và thích ứng với những yêu cầu mới của cuộc sống. Vì vậy, Hội Khuyến học phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con đăng ký, tự đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí. Việc học cũng được khuyến khích gắn với những nhu cầu thiết thực như: nâng cao tay nghề, sử dụng công nghệ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống và tiếp cận các dịch vụ công.

Phong trào khuyến học, khuyến tài tạo động lực để thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh thi đua dạy tốt, học tốt.

Từ sự lan tỏa của phong trào khuyến học, chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non; 38/38 xã, phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Ở cấp tiểu học, 52.694/52.833 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 99,74%. Toàn bộ học sinh lớp 3, 4, 5 được học tiếng Anh và tin học, tỷ lệ hoàn thành 2 môn học này đạt gần 100%. Đối với bậc học THCS, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập từ đạt trở lên đạt 98,17%; cấp THPT đạt 99,16%; giáo dục thường xuyên đạt 99%. Phong trào KHKT cũng góp phần thúc đẩy giáo dục mũi nhọn, trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 42 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có học sinh đạt giải nhì quốc gia. 21 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi quốc gia được tuyên dương, khen thưởng.

Xây dựng XHHT là hành trình lâu dài. Khi việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của mỗi người, tinh thần hiếu học sẽ có thêm cơ hội lan tỏa. Với những kết quả đã đạt được, công tác KHKT đang từng bước tạo nền tảng để người dân Lai Châu chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh có 67.012 gia đình học tập, 827 dòng họ học tập, 986 cộng đồng học tập cấp thôn, bản, tổ dân phố, 421 đơn vị học tập tiêu biểu và 139.417 công dân học tập đạt cả 4 nhóm tiêu chí. Đáng chú ý, 84% gia đình được công nhận gia đình học tập; 87,1% dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 99% cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập; 100% đơn vị được công nhận đơn vị học tập và 82% công dân được công nhận công dân học tập. Hằng năm, 70 - 80% gia đình, dòng họ, cộng đồng đăng ký thực hiện các danh hiệu học tập, đạt và vượt mục tiêu đề ra.