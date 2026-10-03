Xúc động lời cảm ơn của cậu học trò người Khmer gửi đến Quỹ 'Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo'

Em Châu Sóc Khang (giữa) - học sinh lớp 12A2, Trường THCS- THPT Nam Việt - cùng các bạn nhận phần thưởng tại chương trình

Ngày 3/10, tại trường THCS - THPT Hồng Hà (Gò Vấp, TPHCM), Quỹ vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo tổ chức chương trình Họp mặt học sinh, sinh viên đầu năm học 2026-2027 và trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo đang thụ hưởng học bổng của hai dự án "Ươm mầm tương lai" và "Hỗ trợ sinh viên".

Điều quý giá nhất là được đi học

Tại chương trình, nhiều đại biểu xúc động trước bài phát biểu đầy cảm xúc của một cậu học trò đồng bào Khmer đến từ tỉnh An Giang - em Châu Sóc Khang, học sinh lớp 12A2, Trường THCS - THPT Nam Việt (Tây Thạnh, TPHCM). Em là một trong những học sinh thụ hưởng học bổng từ Quỹ "Vì Tuổi trẻ Vùng Cao và Hải Đảo".

Khang cho biết: Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê còn nhiều khó khăn của An Giang. Tuổi thơ của em có những thiếu thốn, có những ngày đường đến trường xa và gian nan. Nhưng gia đình luôn cố gắng giữ cho em một điều quý giá nhất: được đi học và được ước mơ.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu", tặng quà cho các em học sinh mới của các dự án.

Khang nói: "Em hiểu rằng mình không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cách mình bước tiếp. Vì vậy, em chọn học tập, chọn cố gắng và không để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình. Em muốn biến những khó khăn thành động lực để vươn lên, để sau này có thể làm điều tốt đẹp cho gia đình, quê hương và cộng đồng. May mắn lớn nhất trên hành trình ấy là em được trở thành học sinh của Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng Cao và Hải Đảo và được học tập tại Trường Nam Việt".

Với em, "Ươm mầm tương lai" là một hình ảnh thật đẹp. Một mầm cây dù nhỏ bé, nếu được chăm sóc bằng ánh sáng, tình yêu thương và niềm tin, sẽ có ngày vươn lên. Chúng em cũng vậy. Điều Quỹ trao cho chúng em không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một cơ hội và một niềm tin rằng những đứa trẻ ở những vùng quê còn khó khăn vẫn có quyền hy vọng và có thể đi xa bằng chính sự nỗ lực của mình.

Sóc Khang đã gửi lời cảm ơn đến bác Trương Mỹ Hoa, cô Phan Thị Ánh Hoàng - Hiệu trưởng Trường Nam Việt, cùng tất cả các cô chú, các mạnh thường quân - những tấm lòng vàng dành cho em và các bạn.

Khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

"Em mong rằng một ngày nào đó, khi đủ khả năng, em cũng có thể đưa bàn tay mình ra giúp đỡ một em nhỏ khác, trao cho em ấy một cơ hội, một lời động viên và một niềm tin, như em đã từng được nhận. Bởi em biểu rằng: một cơ hội có thể thay đổi một tương lai; một niềm tin có thể giúp một người không bỏ cuộc; và tình yêu thương có thể theo một con người suốt cả cuộc đời. Nếu hôm nay em là một "mầm non tương lai", em xin hứa sẽ cố gắng lớn lên thật tốt để một ngày có thể đền đáp gia đình, làm điều tốt đẹp cho quê hương và trao lại những gì mình đã nhận", Sóc Khang bày tỏ.

Nuôi lớn nhiều ước mơ

Chương trình Họp mặt học sinh, sinh viên đầu năm học 2026-2027 và trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo đang thụ hưởng học bổng của hai dự án "Ươm mầm tương lai" và "Hỗ trợ sinh viên" là dịp động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Quỹ - nhà trường - nhà tài trợ - học sinh, sinh viên và gia đình. Thông qua 2 dự án, Quỹ mong muốn tiếp tục góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng dân tộc và biển, đảo, tạo nền tảng để các em trưởng thành, trở về đóng góp cho quê hương, cộng đồng và đất nước.

Các mạnh thường quân trao học bổng năm học 2026 -2027 đến học sinh, sinh viên.

Theo Báo cáo của Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, từ năm học 2009-2010 đến năm học 2026-2027, dự án "Ươm mầm tương lai" đã hỗ trợ 721 học sinh thuộc 32 dân tộc, 45 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính cũ) học tập tại 22 trường THCS-THPT ở TPHCM và Cần Thơ, với tổng kinh phí tài trợ gần 450 tỷ đồng. Trong số này có 388 học sinh dân tộc thiểu số và 333 học sinh vùng biển, đảo.

Riêng năm học 2026-2027, 5 trường THCS - THPT Hồng Hà, Nam Việt, Ngô Thời Nhiệm, Phan Chu Trinh và Trần Nhân Tông tiếp tục đồng hành, cấp học bổng cho 26 học sinh mới thuộc 7 tỉnh, thành phố về học nội trú tại TPHCM. Tổng số học sinh đang tiếp tục thụ hưởng học bổng của dự án là 195 em.

Với dự án "Hỗ trợ sinh viên", đến năm học 2026-2027, dự án đã có 554 sinh viên thuộc 38 dân tộc, 49 tỉnh, thành phố (đơn vị hành chính cũ) được thụ hưởng học bổng, với tổng kinh phí tài trợ hơn 51 tỷ đồng. Trong đó có 347 sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 207 sinh viên là con lực lượng chấp pháp trên biển, con ngư dân vùng biển, đảo.

Phát biểu tại chương trình, cô Đặng Ngọc Bích - Chủ tịch HĐQT, hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, Dĩ An - cho biết: Trường đã cùng với Quỹ thực hiện tốt dự án "Ươm mầm tương lai". Năm học 2026-2027, trường nhận 3 em học sinh từ lớp 10 tới hết lớp 12, nâng tổng số học sinh được nuôi dạy tại trường là 77 em. Trường nhận nuôi học sinh đông nhất hiện nay của Quỹ.

Cô Đặng Ngọc Bích, Chủ tịch HĐQT, hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, Dĩ An, phát biểu tại chương trình.

Cô Ngọc Bích xúc động chia sẻ: "Cô mong các em luôn nhớ một điều, hoàn cảnh có thể là nơi chúng ta bắt đầu, nhưng không quyết định nơi chúng ta sẽ đến. Các em đã được trao cơ hội, hãy biết trân trọng và tận dụng cơ hội đó. Hãy học bằng chính năng lực của mình, học thật, thi thật. Hãy trân trọng từng ngày được đến trường và đừng dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn. Không phải tất cả các em đều trở thành học sinh giỏi nhất. Mỗi người có một năng lực, một hoàn cảnh và một ước mơ khác nhau. Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày, các em hãy cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua".

Các mạnh thường quân trao học bổng năm học 2026 -2027 đến học sinh, sinh viên.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" - chia sẻ: "Qua những chia sẻ của các em, chúng ta có thể thấy được tình cảm, sự biết ơn dành cho thầy cô và những người đã đồng hành, giúp đỡ mình. Đặc biệt, các em đều có chung một mong muốn: sau này khi trưởng thành sẽ trở thành những "cánh tay nối dài" của Quỹ, tiếp tục góp sức chăm lo cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của đất nước. Những tình cảm của các nhà tài trợ dành cho các em cũng là một nét đẹp rất đáng trân trọng. Và nét đẹp đó thuộc về tất cả chúng ta: các nhà tài trợ, các trường học, các thầy cô giáo, các đại biểu và những đơn vị đã đồng hành cùng Quỹ trong suốt chặng đường qua".

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" - tặng giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc.

Bà Trương Mỹ Hoa nhắn gửi đến các em học sinh, sinh viên: Các cô chú của thế hệ trước đã có một thời kỳ cống hiến, hy sinh để đất nước có hòa bình, độc lập và để thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội học tập, phát triển. Nhưng trong thời đại mới, chính các em sẽ là những người tiếp nối. Khoảng 20 năm nữa, khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, những người đang ngồi ở đây hôm nay sẽ trở thành những người chủ của đất nước. Vì vậy, trách nhiệm học tập của các em hôm nay lớn hơn rất nhiều. Các em cần nhanh chóng tiếp thu tri thức mới, làm chủ công nghệ, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có năng lực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Với tư cách là một người đi trước, tôi mong các em hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt và chuẩn bị cho mình hành trang vững vàng để tiếp nối sự nghiệp của cha ông.