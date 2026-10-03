Hà Nội phấn đấu trên 70% người dân đạt danh hiệu 'Công dân học tập'

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tặng học bổng cho học sinh. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2026, công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên được quan tâm, với hơn 691.000 hội viên được phát triển mới. Đến nay, tổng số hội viên khuyến học toàn thành phố đạt 1.965.746 người, tăng 54,22% so với đầu nhiệm kỳ, chiếm gần 24% tổng số dân trên địa bàn. Tỷ lệ đảng viên là hội viên khuyến học đạt gần 53% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Cùng với phát triển tổ chức Hội, các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều cách làm mới trong xây dựng các mô hình học tập. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” đều đạt và vượt chỉ tiêu định hướng của Trung ương Hội.

Trong đó, tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 75,02%; “Dòng họ học tập” đạt 70,78%; “Cộng đồng học tập” đạt 82,47%; “Đơn vị học tập” đạt 95,71%. Mô hình “Công dân học tập” đạt 45,98%, trong đó tỷ lệ “Công dân học tập” được công nhận đạt kỹ năng số là 62,53%.

Công tác biểu dương, khen thưởng những điển hình hiếu học, vượt khó vươn lên học giỏi, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập cũng được các cấp Hội chú trọng. Qua đó, phong trào “Học tập suốt đời”, “Học không bao giờ cùng” từng bước lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp với các ngành trao thưởng hơn 570 tỷ đồng cho hơn 600 nghìn lượt gia đình, dòng họ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên, có tài năng và thành tích xuất sắc; người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác. Bình quân Quỹ Khuyến học đạt 55.000 đồng/người dân.

Từ nay tới năm 2031, Hội Khuyến học thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ hội viên đạt trên 25% tổng số dân; tỷ lệ người dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” trên 70% và tỷ lệ người dân có kỹ năng số trên 70%. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” phấn đấu đạt trên 80%; “Đơn vị học tập” đạt từ 85% đến 95%.

Hội cũng đặt mục tiêu thành lập 100% Hội Khuyến học xã, phường; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, trường học và 50% doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức Hội hoặc tham gia các hoạt động khuyến học. Quỹ Khuyến học các cấp phấn đấu đạt bình quân trên 60.000 đồng/người dân.