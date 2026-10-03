Giúp giáo viên vùng khó đưa công nghệ vào lớp học

Giáo viên Tuyên Quang được bồi dưỡng trực tuyến để đưa công nghệ vào lớp học.

Để AI trở thành trợ lý của người thầy

Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa phối hợp với Tổ chức STEAM for Vietnam và Tập đoàn Meta tổ chức khai giảng chương trình tập huấn “AI Fluency 2026”, hướng tới nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Sở GD&ĐT Tuyên Quang tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ và từng bước hình thành năng lực sử dụng AI an toàn, hiệu quả trong các nhà trường.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang phối hợp tổ chức phổ cập kỹ năng AI cho giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang, chương trình hướng tới phổ cập kỹ năng AI cho khoảng hơn 32.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn tỉnh. Việc triển khai trên quy mô rộng được kỳ vọng tạo cơ hội để đội ngũ nhà giáo, trong đó có giáo viên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tiếp cận những công cụ công nghệ mới phục vụ công việc chuyên môn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang Đinh Thế Hiệp nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ việc sử dụng AI mang tính tự phát sang ứng dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Tinh thần của chương trình được xác định là “Học đi đôi với hành - Học để tạo ra sản phẩm thực chất”. Qua tập huấn, giáo viên không chỉ biết sử dụng các công cụ AI mà từng bước hình thành năng lực lựa chọn công cụ phù hợp, khai thác AI phục vụ chuyên môn và kiểm soát những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, khi năng lực số ngày càng trở thành một thành tố quan trọng trong năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

Một trong những thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình là ứng dụng AI phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy học và phục vụ người học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho rằng, AI không thể thay thế tấm lòng, sự thấu cảm và trách nhiệm của người thầy. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên giảm tải những công việc hành chính, tìm kiếm và xử lý thông tin, từ đó có thêm thời gian đầu tư cho chuyên môn, sáng tạo bài giảng và đồng hành cùng học sinh.

Ông Đinh Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

Quan điểm này đặc biệt có ý nghĩa đối với giáo viên ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Khi điều kiện tiếp cận nguồn học liệu, công cụ hỗ trợ chuyên môn còn hạn chế, việc được trang bị năng lực AI có thể mở thêm những phương thức tiếp cận tri thức và thiết kế hoạt động dạy học.

Cô Vàng Thị Dinh, giáo viên Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn, một trong những giáo viên đại sứ ứng dụng AI hiệu quả ở vùng cao tham gia chia sẻ tại chương trình, cho thấy việc ứng dụng AI hoàn toàn có thể bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong lớp học.

Từ thực tiễn giảng dạy ở vùng cao, giáo viên có thể khai thác AI để hỗ trợ xây dựng học liệu, gợi ý hoạt động học tập, thiết kế nội dung phù hợp với từng nhóm học sinh. Quan trọng hơn, giáo viên vẫn giữ vai trò quyết định trong lựa chọn nội dung, kiểm chứng thông tin và tổ chức quá trình giáo dục.

Việc đưa những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở vào chương trình tập huấn giúp AI không chỉ được nhìn nhận như một khái niệm công nghệ, mà trở thành công cụ gắn với những vấn đề cụ thể của hoạt động dạy học.

Hướng tới phổ cập năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo

Chương trình “AI Fluency 2026” là kết quả của quá trình hợp tác giữa ngành Giáo dục Tuyên Quang với STEAM for Vietnam và Meta. Từ những kết nối ban đầu vào cuối tháng 3/2026, đến việc ký kết hợp tác tại sự kiện “AI Day 2026” tháng 4, các bên từng bước cụ thể hóa mục tiêu đưa năng lực AI đến gần hơn với đội ngũ nhà giáo.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Giám đốc Chính sách công Meta, chia sẻ sự đồng cảm với những khó khăn mà giáo dục vùng cao đang đối mặt. Theo bà, việc giáo viên được trang bị kỹ năng công nghệ sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các khu vực.

Meta cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục Tuyên Quang trong quá trình triển khai chương trình.

Chia sẻ của cô giáo Vàng Thị Dính.

Trong khi đó, ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập STEAM for Vietnam, nhấn mạnh những tiềm năng mà AI có thể mang lại cho hoạt động giáo dục và trải nghiệm học tập của học sinh. STEAM for Vietnam sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ chương trình đào tạo, đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo Tuyên Quang trong quá trình học tập và ứng dụng.

Với quy mô hơn 32.000 cán bộ quản lý, giáo viên, “AI Fluency 2026” không chỉ là một khóa tập huấn về công nghệ. Xa hơn, chương trình đặt ra yêu cầu xây dựng một đội ngũ nhà giáo có khả năng thích ứng với sự thay đổi, biết khai thác công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc nhưng đồng thời hiểu rõ giới hạn và trách nhiệm khi sử dụng AI.

Đối với Tuyên Quang, địa phương có địa bàn rộng, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - việc tổ chức đào tạo theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng mở rộng khả năng tiếp cận cho đội ngũ giáo viên.

Khi năng lực số được nâng lên đồng đều hơn, công nghệ có thể trở thành một trong những công cụ hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi vùng miền.

Từ lớp học đến quản lý nhà trường, AI đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm giáo dục. Với “AI Fluency 2026”, Tuyên Quang đang hướng tới một cách tiếp cận trong đó công nghệ không đứng ngoài giáo dục mà trở thành công cụ hỗ trợ người thầy làm tốt hơn công việc cốt lõi: dạy học, truyền cảm hứng và đồng hành với sự trưởng thành của học sinh.