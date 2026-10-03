5 nhóm khoản chi không được sử dụng hỗ trợ của phụ huynh

Xung quanh các khoản hỗ trợ từ phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành những quy định cụ thể nhằm siết chặt kỷ luật và chấm dứt tình trạng thu chi bất hợp lý trong các cơ sở giáo dục. Những nội dung này dựa theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT.

Quy định nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu

Theo Điều 17 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, mọi sự hỗ trợ từ phụ huynh chỉ được thực hiện đối với các hoạt động cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban đại diện và phải nằm trong kế hoạch hoạt động đã được thống nhất. Văn bản quy định rõ năm nhóm nội dung không được đề nghị hoặc sử dụng nguồn hỗ trợ này:

Thứ nhất là việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, bao gồm hoạt động cải tạo trường lớp, mua sắm hoặc bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ lớp học và nhà trường.

Thứ hai là chi phí cho hoạt động quản lý, chuyên môn của nhà trường, như tổ chức thực hiện chương trình giáo dục hay các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Ảnh minh hoạ: HB

Thứ ba là chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng hoặc quà tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Thứ tư là thanh toán các dịch vụ hoạt động thường xuyên như bảo vệ, vệ sinh hay trông giữ phương tiện vốn thuộc trách nhiệm bảo đảm của nhà trường.

Thứ năm là những nội dung không trực tiếp phục vụ hoạt động của Ban đại diện hoặc các nội dung bị pháp luật nghiêm cấm.

Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và minh bạch tài chính

Điều lệ cũng quy định rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được ấn định mức hỗ trợ, không xác định mức bình quân hoặc mức tối thiểu, đồng thời không được lập danh sách ép buộc phụ huynh đóng góp.

Đặc biệt, Ban đại diện không được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc đóng góp hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện khi phụ huynh trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán cho đơn vị cung cấp. Quyết định hỗ trợ tuyệt đối không được dùng làm căn cứ phân biệt đối xử hay ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Sau khi kết quả thực hiện hoàn tất, Ban đại diện có trách nhiệm công khai minh bạch với toàn thể phụ huynh.

Chia sẻ về những quy định này, cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên tại một trường THPT tại Hà Nội cho biết, việc phân định rõ ràng các khoản chi giúp giảm bớt áp lực cho giáo viên chủ nhiệm. Khi các hạng mục như cơ sở vật chất hay dịch vụ vệ sinh không còn phụ thuộc vào quỹ phụ huynh, nhà trường sẽ chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách, đồng thời tạo tâm lý thoải mái, công bằng cho học sinh và gia đình.