Hangeulnal 2026: Nhịp cầu văn hóa Việt - Hàn

Ngày 3.10, khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo người học tiếng Hàn đến từ các cơ sở đào tạo ở miền Bắc và miền Trung.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự Ngày hội chữ Hàn Hangeulnal 2026

Những gian trại được trang trí theo nhiều ý tưởng khác nhau, cùng các cuộc thi và hoạt động trải nghiệm đã tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu dành cho học sinh, sinh viên.

Ngày hội chữ Hàn Hangeulnal 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp tổ chức; ngành Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học là đầu mối thực hiện. Chương trình có sự tham gia của 19 cơ sở đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, ngày hội là không gian để sinh viên các trường gặp gỡ, thực hành tiếng Hàn, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và mở rộng kết nối.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường giao lưu giữa các cơ sở đào tạo, tạo thêm cơ hội trao đổi trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu Hàn Quốc học.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc thi Quiz on Korea, nơi các đội thể hiện kiến thức về Hàn Quốc, văn hóa và chữ Hangeul. Hình thức thi tương tác giúp người học tiếp cận kiến thức trực quan, đồng thời giao lưu với sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau.

Phần thi trang trí trại tại sân Nhà E mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, giới thiệu nét văn hóa Hàn Quốc theo cách gần gũi với người trẻ. K-Performance, phần thi Đại sứ truyền thông Hangeulnal 2026 cùng các tiết mục giao lưu tạo thêm cơ hội để sinh viên thể hiện tài năng và khả năng truyền thông.

Tại Quảng trường Nhân văn, nhiều hoạt động trải nghiệm như thư pháp, bóng chày, trò chơi tương tác, kéo co và Random Dance thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa và trò chơi tương tác thu hút đông đảo người trẻ tại Quảng trường Nhân văn

Hội chợ ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc giúp người tham dự tìm hiểu văn hóa hai nước qua các món ăn và trải nghiệm trực tiếp, bên cạnh những kiến thức ngôn ngữ, văn hóa được học trong nhà trường.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026 đánh dấu 580 năm chữ Hangeul được công bố và 100 năm Ngày Hangeulnal. Đây cũng là dấu mốc 800 năm giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc, tính từ năm 1226, khi Hoàng tử Lý Long Tường đặt chân đến bán đảo Triều Tiên.

Những dấu mốc này tạo thêm ý nghĩa cho các hoạt động giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục giữa hai nước.

Sự hiện diện của 19 cơ sở đào tạo tại Hangeulnal 2026 cũng góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các trường, giảng viên và sinh viên. Các đơn vị có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, trong khi người học được tiếp cận môi trường thực hành và trải nghiệm ngoài giảng đường.

Từ một ngày hội dành cho chữ viết và ngôn ngữ, Hangeulnal 2026 trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng học tiếng Hàn, đồng thời góp phần tiếp nối và mở rộng những kết nối văn hóa, giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc.