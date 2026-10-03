Bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản Nhà nước, Bộ GD&ĐT tính phương án phát miễn phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng. Bộ đã thành lập các nhóm nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng liên quan, trước khi hoàn thiện nội dung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi chương trình được rà soát, Bộ sẽ hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng kế thừa những nội dung phù hợp, cập nhật các yêu cầu mới, đồng thời giữ ổn định quá trình dạy và học.

“Việc hoàn thiện lần này không phải là xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu”, ông Tài nói và cho biết cách làm là rà soát những nội dung đang được triển khai để bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu mới trong Nghị quyết 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo ông, cách tiếp cận này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nhưng vẫn hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình từ năm học 2028-2029.

Thông báo 494/TB-VPCP giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trong cả nước.

Giảm kiến thức hàn lâm, tăng nội dung thiết thực

Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, miền; đáp ứng thực tiễn dạy học và không đưa quá nhiều kiến thức chuyên sâu, không cần thiết vào nội dung bắt buộc ở phổ thông.

Mục tiêu là góp phần giảm áp lực dạy học, thi cử và tuyển sinh.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để giảm các nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, đồng thời tăng tính thiết thực và khả năng tiếp cận của sách giáo khoa, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở từng vùng.

Một trọng tâm được đặt ra là tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng cũng được cập nhật phù hợp với yêu cầu chương trình và đặc điểm lứa tuổi học sinh.

Quá trình này sẽ tiếp tục được thực hiện theo hướng cầu thị, lắng nghe ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và những người trực tiếp giảng dạy.

Các nhóm nghiên cứu của Bộ đã tổ chức lấy ý kiến trong quá trình rà soát Chương trình giáo dục phổ thông. Những ý kiến phù hợp sẽ được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện theo quy định.

Bản quyền sách giáo khoa thuộc Nhà nước

Cùng với việc điều chỉnh nội dung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Thông báo 494/TB-VPCP, bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản của Nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình.

Đây là những nội dung Bộ tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo, thẩm quyền và quy định pháp luật. Việc triển khai sẽ không đi trước khi các điều kiện và quy định cần thiết chưa được hoàn thiện.

Bộ cũng sẽ rà soát phương thức phát hành, cung ứng sách giáo khoa, nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp thực tế.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nghiên cứu kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chính xác hơn nhu cầu sách giáo khoa theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục. Qua đó, ngành có thể nâng chất lượng dự báo, điều phối và phân phối sách.

Theo ông Tài, quan điểm xuyên suốt là kế thừa những nội dung phù hợp, cập nhật yêu cầu mới, bảo đảm tính ổn định và hạn chế những xáo trộn không cần thiết trong quá trình dạy học.

Chương trình và sách giáo khoa sẽ được rà soát, hoàn thiện theo lộ trình, qua các bước nghiên cứu, lấy ý kiến, hoàn thiện, thẩm định và ban hành theo quy định.

Mục tiêu là tiếp tục củng cố giáo dục phổ thông, giúp học sinh được tiếp cận chương trình có chất lượng, phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, giáo viên và học sinh duy trì việc dạy và học ổn định, thực chất, hiệu quả.