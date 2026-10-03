Xã Tam Hưng: Chủ động phòng ngừa thương tích, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Hưng Đỗ Thị Nhâm, tai nạn thương tích và các tình huống cấp cứu có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống, đặc biệt đối với trẻ em.

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Hưng tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Bình Minh

Trong đó, đuối nước là một trong những nguy cơ cần được đặc biệt quan tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử trí kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên về phòng, chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu ban đầu, xử trí trường hợp trẻ em bị đuối nước; đồng thời trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.

Báo cáo viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn. Ảnh: Bình Minh

Tại lớp tập huấn, Bác sĩ Đoàn Đại Dương, Phó Trưởng ban Phong trào, phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, thiết thực về phòng ngừa tai nạn thương tích; hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và xử trí một số tình huống thường gặp trong cộng đồng.

Đặc biệt, học viên được hướng dẫn, thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu đối với trường hợp đuối nước, qua đó nâng cao khả năng ứng phó và xử lý tình huống trong thực tế.

Hướng dẫn, thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu một số tình huống khẩn cấp. Ảnh: Bình Minh

Bên cạnh đó, báo cáo viên cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; hướng dẫn cách chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với phương châm “học đi đôi với hành”, lớp tập huấn chú trọng trao đổi, giải đáp những tình huống thực tế, giúp học viên dễ tiếp cận, ghi nhớ và có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào đời sống hằng ngày.

Thông qua lớp tập huấn, mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng.