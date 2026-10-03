Xã Phù Đổng khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời và trao thưởng khuyến học, khuyến tài năm 2026

Tuần lễ năm 2026 có chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sơn Nguyễn

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống hiếu học, ngày nay mỗi người học tập không chỉ để có thêm kiến thức mà quan trọng hơn là biết vận dụng những điều đã học vào công việc và cuộc sống. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi rất nhanh cách mỗi người tiếp cận kiến thức và xử lý công việc. Vì vậy, mỗi người chủ động tự học, cập nhật kiến thức thường xuyên hơn và biết sử dụng những công cụ mới hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Sơn Nguyễn

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và yêu cầu phát triển của Phù Đổng trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ rõ, mmỗi nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cán bộ quản lý và giáo viên; tạo môi trường để học sinh đọc sách, trải nghiệm, thực hành và hình thành khả năng tự học.

Trung tâm học tập cộng đồng và các thôn cần lựa chọn những nội dung người dân thực sự cần: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang trao khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Ảnh: Sơn Nguyễn

Hội Khuyến học xã và các chi hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa nhà trường, gia đình, dòng họ và cộng đồng; kịp thời động viên học sinh có thành tích, đồng thời quan tâm những em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em học tập và phát triển.

Mỗi cán bộ cần chủ động cập nhật chính sách, pháp luật, kiến thức chuyên môn, kỹ năng số và biết khai thác những công cụ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, để hỗ trợ công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, chính xác hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Đó chính là “thực học, thực hành” trong hoạt động công vụ.

Các nhà trường, các thôn và các đơn vị liên quan triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; lựa chọn những hoạt động thực sự hiệu quả để tiếp tục duy trì, nhân rộng sau khi Tuần lễ kết thúc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể biểu dương khen thưởng các dòng họ học tập tiêu biểu. Ảnh Sơn Nguyễn

Tại chương trình, Hội Khuyến học xã biểu dương, trao thưởng cho 07 dòng họ học tập tiêu biểu, 02 gia đình học tập tiêu biểu và 48 cá nhân, với tổng số tiền 65 triệu đồng.