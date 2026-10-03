TPHCM trao 372 suất học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên vượt khó

Ông Hồ Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM trao học bổng cho các em học sinh.

Chương trình đã trao 372 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó có 287 suất dành cho học sinh của 33 trường THPT, 30 suất cho học sinh của 6 trung tâm giáo dục thường xuyên và 55 suất cho sinh viên 6 trường đại học, cao đẳng thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM trao học bổng khuyến học cho các em học sinh vượt khó.

Đại diện Hội Khuyến học TPHCM trao học bổng cho các em học sinh.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khích lệ và nhân rộng những tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó. Các em nhận học bổng đều có hoàn cảnh đặc biệt: có em khuyết tật; mồ côi cha hoặc mẹ; cha mẹ ly hôn hoặc mắc bệnh; có em không có nhà ở phải thuê trọ hoặc ở nhờ. Thậm chí, có em từng là nạn nhân của xâm hại tình dục. Dù hoàn cảnh khác nhau, các em đều có điểm chung là nghị lực, nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập và rèn luyện.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hội khuyến học các cấp để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là hướng đến các mô hình hỗ trợ dài hạn, đồng hành với các em học sinh trong suốt quá trình học tập đến khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Bà Châu cũng khích lệ các em học sinh tiếp tục phấn đấu vươn lên: “Chúng ta không chỉ học cho riêng bản thân mình mà học cho tương lai, cho gia đình và cho đất nước. Chỉ có con đường học, học để biết mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống”.

Em Bùi Văn Huấn tri ân các cấp hội khuyến học và nhà hảo tâm.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Bùi Văn Huấn, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lời tri ân đến các cấp Hội Khuyến học và những nhà hảo tâm đã đồng hành trên con đường học tập. Những suất học bổng đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng để những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như em tiếp tục nỗ lực vươn lên.