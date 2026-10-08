Lan tỏa các mô hình 'Dân vận khéo'

Mô hình trồng cam theo hướng hữu cơ của HTX Nhâm Khanh, tổ dân phố 68, phường Vân Sơn.

Ở phường Vân Sơn, công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống, sinh kế và nhu cầu thực tế của người dân. Hội Nông dân phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên lựa chọn mô hình phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập. Tiêu biểu là mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế tại HTX Nhâm Khanh, tổ dân phố 68. Từ sản xuất hộ gia đình, ông Trần Văn Khanh mạnh dạn chuyển hướng sang trồng cam theo quy trình sạch, hữu cơ và liên kết các hộ thành lập HTX năm 2020, với 5 thành viên thâm canh 5,5 ha cam và 1,2 ha chè.

Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Hợp tác xã Nhâm Khanh, phường Vân Sơn, cho biết: HTX tăng cường liên kết các hộ, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình sản xuất chú trọng chất lượng an toàn, mẫu mã sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Giai đoạn 2020-2025, mô hình đạt lợi nhuận khoảng 6,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động, với thu nhập từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Từ một mô hình sản xuất, cách làm của HTX Nhâm Khanh đã lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích các hộ dân liên kết, cùng nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Triệu Việt Cường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vân Sơn, cho biết: Từ mô hình của HTX Nhâm Khanh, giúp các hộ nâng cao thu nhập, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ bền vững. Thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân học tập, áp dụng và nhân rộng cách làm này trên địa bàn.

Thành viên mô hình “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Tại xã Chiềng Mai, năm 2026, xã đăng ký 32 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 6 mô hình cấp tỉnh và 26 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình được lựa chọn từ những vấn đề thực tiễn, hướng tới giải quyết những nhu cầu cụ thể của người dân. Nổi bật là mô hình chuyển đổi số cộng đồng gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Xã thành lập Tổ thanh niên xung kích, trực tiếp hỗ trợ các tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng, tích hợp tiện ích trên VNeID; đồng thời hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Lò Quốc Anh, Bí thư Đoàn xã Chiềng Mai, chia sẻ: Qua 8 cuộc tuyên truyền, tại 8 bản, đã thu thập hơn 820 hồ sơ, kích hoạt trên 500 tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hướng dẫn hơn 1.000 lượt người dân sử dụng các ứng dụng số và hỗ trợ hơn 120 đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “cầm tay chỉ việc”, Tổ thanh niên xung kích đã trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hành và từng bước sử dụng các tiện ích số phục vụ cuộc sống.

Đó chỉ là hai trong những mô hình cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện. Toàn tỉnh đã xác nhận 2.065 lượt điển hình “Dân vận khéo” các cấp. Riêng năm 2026, có 77/79 đảng ủy trực thuộc đăng ký trên 1.300 mô hình trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như vận động nhân dân xây dựng các công trình phục vụ phát triển du lịch tại xã Ngọc Chiến; mô hình “Bữa sáng cho em” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập; vận động nhân dân tham gia Hợp tác xã hoa quả sạch Thành Đạt tại phường Mộc Châu...

Đoàn viên thanh niên xã Chiềng Mai hướng dẫn nhân dân sử dụng các ứng dụng số.

Thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 250-QĐ/TU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảng ủy các xã, phường đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phương thức lãnh đạo cũng từng bước chuyển mạnh theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu quả công tác dân vận được thể hiện rõ qua việc tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nổi bật là thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sơn La đã hoàn thành sớm 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ; sửa chữa, xây dựng mới 3.058 căn nhà, vượt 221 căn so với kế hoạch. Từ năm học 2026-2027, 13 trường liên cấp tại các xã biên giới đã đi vào hoạt động, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng sâu, vùng xa được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn. Những công trình thiết thực ấy góp phần nâng cao chất lượng đời sống, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân hơn, sát việc hơn, từ “nói cho dân hiểu” sang “cùng dân làm”; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và thích ứng với môi trường số. Lấy dân làm gốc, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ chính là nền tảng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, huy động nguồn lực trong nhân dân, góp phần xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.