Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Dự cuộc làm việc có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, trưởng, phó phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

Triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm

Tại cuộc làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay; kết quả thực hiện Kết luận số 128-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới và những vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể.

Nổi bật là việc chủ trì, tham mưu tổ chức thành công 10 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy với hình thức đổi mới, kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được duy trì nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, phục vụ tốt công tác tư tưởng ở cơ sở.

Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời, gắn với yêu cầu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được triển khai gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được định hướng tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhất là trên không gian mạng; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả.

Công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được triển khai khá đồng bộ, bám sát các nghị quyết, chủ trương lớn về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, con người.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước, dân chủ ở cơ sở, dân tộc, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được tham mưu triển khai có hiệu quả; chú trọng hướng về cơ sở, nắm tình hình nhân dân, vận động đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh vào tháng 9/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy (với 28 biên chế), rà soát quy chế làm việc để đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu triển khai toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác; Kịp thời rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; Khẩn trương tập trung rà soát lại toàn bộ các chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kết luận cuộc làm việc. Ảnh: TL

Cùng đó, triển khai hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới. Chủ động theo dõi, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; duy trì báo cáo hàng tuần, hàng tháng, báo cáo nhanh về các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.