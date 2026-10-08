[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã
Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-810-vn-index-giam-1442-diem-ap-luc-ban-gia-tang-o-nhieu-ma-post993857.html