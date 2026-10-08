Dư địa gia tăng doanh thu cho ngành khách sạn Hà Nội

Dư địa cho khách sạn Hà Nội mở rộng do tăng trưởng du lịch. (Ảnh: CTV)

Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng nhu cầu tích cực cho thị trường khách sạn. Trong bối cảnh nguồn cung cao cấp tiếp tục mở rộng, khả năng kéo dài thời gian lưu trú, phát triển dòng khách loại hình du lịch kết hợp công việc và nghỉ dưỡng (MICE) và gia tăng chi tiêu đang trở thành những yếu tố quan trọng để chuyển hóa tăng trưởng du lịch thành hiệu quả kinh doanh.

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội đón 18,01 triệu lượt khách nửa đầu năm 2026, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 74.230 tỷ đồng, tăng 19,1%, trong khi công suất phòng khách sạn trung bình đạt 65,64%, theo Bộ Văn hóa.

Những con số này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của du lịch Thủ đô, tạo thêm cơ hội cho thị trường lưu trú. Tuy nhiên, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa với doanh thu phòng khách sạn tăng tương ứng. Khả năng chuyển hóa nhu cầu du lịch thành số đêm lưu trú, công suất phòng và mức chi tiêu thực tế mới là những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh.

Lượng khách tăng, khả năng chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú là yếu tố then chốt

Hà Nội có nhiều khách sạn hạng sang phục vụ phân khúc cao cấp. (Ảnh: CTV)

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đón 4,64 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26,8%, và 13,37 triệu lượt khách nội địa, tăng 12,3%. Trong đó, khoảng 3,27 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận lưu trú qua đêm.

Sự khác biệt giữa tổng lượt khách và số khách lưu trú cho thấy cần đặt tăng trưởng du lịch trong mối tương quan với các chỉ số vận hành khách sạn như số đêm phòng được bán, công suất phòng và giá phòng bình quân để đánh giá đầy đủ hơn khả năng tạo doanh thu.

Theo “Tóm lược thị trường Hà Nội quý II/2026” của Savills Việt Nam, thị trường khách sạn được khảo sát gồm 65 khách sạn với 10.967 phòng, ghi nhận công suất đạt 70%. Nhu cầu đến từ ba nhóm chính: khách du lịch, khách công tác và khách MICE.

Mỗi nhóm khách mang lại cơ hội khai thác khác nhau. Trong khi khách du lịch tạo nhu cầu về lưu trú và trải nghiệm, khách công tác gắn với hoạt động kinh doanh, còn khách MICE có thể đóng góp doanh thu đồng thời từ phòng nghỉ, hội họp, ẩm thực và các dịch vụ bổ trợ. Việc phát triển cơ cấu khách đa dạng giúp các khách sạn mở rộng nguồn cầu, đồng thời tạo thêm cơ hội khai thác doanh thu ngoài phòng.

Kéo dài thời gian lưu trú để gia tăng giá trị du lịch

Hà Nội đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú bình quân lên 2,5-3,5 ngày vào năm 2030, đồng thời đưa tỷ trọng chi tiêu ban đêm lên 25-30% tổng chi tiêu của khách du lịch. Thời gian lưu trú dài hơn có thể tạo thêm nhu cầu đêm phòng, đồng thời mở rộng cơ hội khai thác dịch vụ ăn uống, giải trí và các tiện ích bổ trợ.

Dư địa tăng trưởng này cũng đi cùng với sự mở rộng của nguồn cung khách sạn. Cũng theo “Tóm lược thị trường Hà Nội quý II/2026” của Savills, năm 2026, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 1.900 phòng từ 6 dự án, trong đó có 5 dự án thuộc phân khúc 5 sao.

Nguồn cung mới góp phần nâng cao năng lực phục vụ và đa dạng hóa lựa chọn lưu trú tại Hà Nội. Đồng thời, sự gia nhập của các dự án cao cấp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về định vị sản phẩm, khả năng thu hút khách và hiệu quả khai thác.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển các sản phẩm du lịch mới và tăng cường kết nối giữa các điểm đến có thể tạo thêm động lực kéo dài thời gian lưu trú. Các trải nghiệm văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực, du lịch đêm và hoạt động giải trí mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách.

Bên cạnh đó, sự phát triển của dòng khách công tác và MICE có thể bổ sung nhu cầu lưu trú và mở rộng cơ hội kinh doanh cho các khách sạn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định: Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng tạo thêm các điểm đến mới ngoài khu vực lõi lịch sử, qua đó phân bổ lại dòng khách và mở rộng không gian phát triển của thị trường lưu trú. Khi mạng lưới điểm đến được mở rộng và kết nối thuận tiện hơn, Hà Nội có thêm cơ sở để hình thành những hành trình dài ngày, thay vì tập trung nhu cầu vào một số điểm đến quen thuộc trong khu vực trung tâm.

Đối với nhà đầu tư và chủ khách sạn, tăng trưởng du lịch tạo nền tảng nhu cầu, trong khi hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào khả năng khai thác nhu cầu đó. Khi lượng khách và nguồn cung cùng gia tăng, cơ cấu khách, thời gian lưu trú, chiến lược giá và khả năng tạo doanh thu từ các dịch vụ bổ trợ sẽ là những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả vận hành.

Về dài hạn, việc mở rộng không gian du lịch, phát triển dòng khách MICE và kết nối đa dạng trải nghiệm có thể giúp Hà Nội gia tăng giá trị từ mỗi lượt khách, qua đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường khách sạn.