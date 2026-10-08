[Infographic] Cơ cấu các khu chức năng trong khu thương mại tự do được tổ chức như thế nào?
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Điều 10 của Nghị định quy định rõ về cơ cấu các khu chức năng trong khu thương mại tự do.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-co-cau-cac-khu-chuc-nang-trong-khu-thuong-mai-tu-do-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-95b61b2/