[Infographic] Cơ cấu các khu chức năng trong khu thương mại tự do được tổ chức như thế nào?

Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và phương thức sản xuất truyền thống, nhiều nông dân TP Hồ Chí Minh đang chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, chú trọng an toàn, truy xuất nguồn gốc và tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản. Sự chuyển biến trong tư duy làm nông nghiệp theo hướng thị trường, liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm đang tạo thêm động lực cho quá trình đổi mới nông nghiệp của thành phố.