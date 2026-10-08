TP.HCM đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ hàng Việt

Hàng Việt cần một chỗ bán lâu dài

Sau nhiều năm tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, bài toán với hàng Việt tại Tp.HCM đã khác trước. Đưa sản phẩm đến người tiêu dùng không còn quá khó. Cái khó nằm ở chuyện sản phẩm có vào được hệ thống phân phối hay không, bán được bao lâu và nhà sản xuất có theo nổi những yêu cầu ngày càng chặt của thị trường.

Khách tham quan trực tiếp xem sản phẩm, bao bì và thông tin hàng hóa tại khu trưng bày hàng Việt.

Chương trình Kết nối cung - cầu giữa Tp.HCM và các tỉnh, thành năm nay bước sang năm thứ 15. Từ một hoạt động giao thương, chương trình đã mở rộng sang kết nối hệ thống phân phối, phát triển thị trường, thương mại điện tử và xây dựng chuỗi cung ứng. Tp.HCM hiện giữ vai trò một thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối để nông sản, sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến và hàng công nghiệp của nhiều địa phương đi vào các kênh bán lẻ hiện đại.

Điểm đáng chú ý trong cách làm năm nay là doanh nghiệp được đưa đến gần người quyết định mua hàng hơn. Tại các phiên B2B ngày 8/10, doanh nghiệp cung ứng gặp trực tiếp Saigon Co.op, Satra, WinMart/WinMart+, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart, Vissan, Shopee, Alibaba.com, các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn… Việc kết nối thẳng với hệ thống phân phối giúp hoạt động tiêu thụ hàng Việt đi gần hơn tới đơn hàng thực tế, thay vì dừng ở khâu giới thiệu sản phẩm.

Cách làm tương tự được ITPC triển khai tại Lotte Mart Nam Sài Gòn. Hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia Tuần lễ kết nối giao thương, 40 đơn vị được chọn giới thiệu sản phẩm. Bộ phận thu mua của Lotte trực tiếp xem chứng nhận chất lượng, hồ sơ công bố, quy trình sản xuất và khả năng cung ứng trước khi đánh giá khả năng đưa sản phẩm vào hệ thống.

Ông Lee Yong Ho - Giám đốc Cấp cao Trung tâm sản phẩm Lotte Mart Việt Nam, cho biết Lotte đang tìm thêm các nhà cung cấp trong nước, với tiêu chí ưu tiên sản phẩm an toàn, sản phẩm mới và hàng hóa có đặc trưng vùng miền. Các sản phẩm được bộ phận thu mua xem xét từ chất lượng, nguồn gốc đến khả năng đáp ứng đơn hàng khi vào hệ thống.

“Trong khuôn khổ chương trình năm nay, hơn 40 doanh nghiệp tiêu biểu đã được lựa chọn để trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Lotte Mart Nam Sài Gòn. Các sản phẩm tham gia rất đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng cho đến hóa mỹ phẩm. Đây là cơ hội để chúng tôi trực tiếp lắng nghe, đánh giá và cùng doanh nghiệp tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nguồn gốc”, ông Lee Yong Ho thông tin.

Sức mua tại quầy là phép thử rõ nhất với sản phẩm sau các hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ.

Với doanh nghiệp nhỏ, cuộc gặp trực tiếp với bộ phận thu mua có giá trị rất thực tế. Bao bì chưa phù hợp, hồ sơ còn thiếu, mức giá chưa cạnh tranh hoặc sản lượng chưa đủ cho chuỗi siêu thị đều có thể được chỉ ra ngay trong quá trình làm việc. Một sản phẩm được khách tham quan khen ngon vẫn có thể chưa đủ điều kiện vào quầy, nên bài toán tiêu thụ hàng Việt còn phụ thuộc nhiều vào khả năng đáp ứng yêu cầu của từng hệ thống bán lẻ.

Khi sản phẩm đã vào hệ thống phân phối, bài toán tiếp theo là làm sao tạo được sức mua đủ đều để hàng không chỉ xuất hiện trên quầy trong một thời gian ngắn. Saigon Co.op trong tháng 10 triển khai “Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi” trên Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Online, tập trung vào hàng chăm sóc cá nhân, thực phẩm tươi sống và nhóm tiêu dùng hằng ngày. Rau củ, trái cây, thịt, cá, thủy hải sản có mức giảm 15-20%; khách hàng thành viên được hưởng thêm các chương trình tích điểm và ưu đãi mua sắm. Từ ngày 10/10 đến cuối năm, hệ thống này tiếp tục khuyến khích khách dùng túi tái sử dụng, không nhận túi nilon tại quầy thu ngân để được cộng điểm thành viên khi đủ điều kiện hóa đơn. Chương trình được triển khai trên mạng lưới siêu thị và kênh mua sắm trực tuyến của Saigon Co.op.

Muốn vào hệ thống phân phối, hàng Việt phải nâng chuẩn

Khi hàng Việt bước vào hệ thống bán lẻ hiện đại, yêu cầu cũng thay đổi. Chất lượng, nguồn gốc, khả năng truy xuất, bao bì và năng lực giao hàng trở thành những việc doanh nghiệp phải chuẩn bị từ trước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận thị trường trong nước tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. Thành phố muốn việc kết nối giữa địa phương, nhà sản xuất và hệ thống phân phối được duy trì thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; vùng nguyên liệu cần gắn với chế biến, logistics và đầu ra.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: “Thị trường Tp.HCM là thị trường chung của doanh nghiệp, nông dân các địa phương; nguồn hàng, vùng nguyên liệu của các địa phương là nền tảng để Thành phố giữ vững cân đối cung - cầu và ổn định đời sống nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng. Với không gian phát triển được mở rộng, Tp.HCM xác định rõ hơn trách nhiệm là trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng miền và cả nước”.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm Việt tại không gian trưng bày, nơi doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu mẫu mã và tiếp cận thị trường.

Yêu cầu về chất lượng được đặt rõ hơn trong chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Sản phẩm tham gia được kết nối với hệ thống phân phối và đơn vị thu mua, kèm các yêu cầu về hồ sơ, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc và khả năng truy xuất. Doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tham gia phải hoàn thiện tiêu chuẩn sản xuất và thông tin sản phẩm trước khi mở rộng đầu ra.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, các hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử được đề nghị ưu tiên sản phẩm đạt chuẩn. Doanh nghiệp cần hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm phù hợp với từng kênh bán lẻ. Thành phố cũng đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh xây dựng gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thương mại điện tử trong nước, xuyên biên giới.

Tại Nhà thi đấu Phú Thọ năm nay có khu vực livestream hoạt động từ ngày 8 đến 10/10. Doanh nghiệp được hướng dẫn kỹ năng livestream, xây dựng kênh bán hàng trực tuyến và tổ chức bán hàng đa kênh. Với các cơ sở sản xuất nhỏ và hợp tác xã, hình thức này mở thêm khả năng tiếp cận khách hàng ngoài địa phương mà chưa cần đầu tư mạng lưới cửa hàng riêng.

Tp.HCM cũng bắt đầu theo dõi kỹ hơn những gì diễn ra sau các cuộc kết nối. Ông Nguyễn Lộc Hà giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, lấy kết quả tiêu thụ và hiệu quả liên kết chuỗi làm thước đo.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart, một trong những hệ thống bán lẻ đang đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt qua các chương trình kích cầu.

Ở phía nhà bán lẻ, ông Lee Yong Ho cho biết Lotte tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam cho hệ thống. Lotte Mart đã hoạt động tại Việt Nam 18 năm, hiện có mặt tại 10 tỉnh, thành. Bộ phận thu mua tiếp tục khảo sát nguồn hàng theo từng ngành, xem xét chất lượng, mức độ an toàn, nguồn gốc sản phẩm và khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt.