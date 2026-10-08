Đồng hành cùng phụ nữ phát triển sinh kế, chăm lo an sinh

* Ngày 8/10, bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đến dự lễ khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Trần Thị Nhôm, hộ nghèo ở ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng, do Hội LHPN tỉnh Cà Mau vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tài trợ. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp gia đình bà Trần Thị Nhôm có điều kiện ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Ngọc Linh (giữa), Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng "Mái ấm tình thương"

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Lê Thị Ngọc Linh nhấn mạnh, chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm thực hiện. Thông qua chương trình “Mái ấm tình thương”, Hội mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình còn khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Sau lễ khởi công, đoàn công tác đến tham quan mô hình nuôi ốc hương biển trên ao lót bạt của hộ ông Huỳnh Trung Cường, ở ấp Xóm Lớn, xã Năm Căn. Mô hình được ông Cường triển khai từ tháng 12/2025, với 21 ao nuôi lót bạt, mỗi ao có diện tích khoảng 24 m², tổng kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng.

Đại biểu tham quan mô hình nuôi ốc hương biển trên ao lót bạt của ông Huỳnh Trung Cường, ấp Xóm Lớn, xã Năm Căn.

Sau khoảng 10 tháng nuôi, mô hình bắt đầu cho thu hoạch. Đến nay, gia đình đã thu hoạch 5 ao, sản lượng mỗi ao khoảng 100 kg ốc thương phẩm, với giá bán khoảng 200 nghìn đồng/kg.

Qua thực tế bước đầu cho thấy, mô hình nuôi ốc hương biển trên ao lót bạt có nhiều triển vọng, góp phần đa dạng hoá đối tượng nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Qua chuyến tham quan, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Chiều cùng ngày, bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng đoàn đến khảo sát mô hình trồng rong câu thái của hội viên phụ nữ Tạ Hồng Lê, tại ấp Bá Huê, xã Đầm Dơi. Đây là mô hình bước đầu cho thấy tiềm năng phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (thứ 5 từ phải sang), tham quan mô hình trồng rong câu thái tại ấp Bá Huê, xã Đầm Dơi.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác trực tiếp tham quan diện tích trồng rong câu thái của hội viên Tạ Hồng Lê. Đồng thời trao đổi về quá trình triển khai, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được thực hiện trên diện tích khoảng 1 ha, với 20 giàn trồng rong, thời gian từ 2 đến 3 tháng.

Đến nay, mô hình đã cho thu hoạch, với sản lượng ước gần 300 kg rong khô, trị giá 3 triệu đồng. Mỗi kg rong khô có giá từ 8.000-10.000 đồng và được Hợp tác xã Dịch vụ rong biển xã Đầm Dơi thu mua lại. Ước 1 ha rong của gia đình sẽ thu hoạch 6 tấn rong tươi.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, kiểm tra quá trình phát triển của rong.

Qua khảo sát, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau ghi nhận những kết quả bước đầu của mô hình trồng rong câu thái tại ấp Bá Huê, xã Đầm Dơi. Đây được xem là hướng đi có tiềm năng, góp phần khai thác hiệu quả điều kiện sản xuất tại địa phương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, cho biết: “Qua khảo sát thực tế, mô hình trồng rong câu thái của chị Tạ Hồng Lê bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, nắm bắt những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện mô hình. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ trái sang), trao đổi với lãnh đạo xã Đầm Dơi về mô hình.

Theo định hướng của xã Đầm Dơi, dự án tiếp tục được nhân rộng trong năm 2026, phát triển đạt 100 ha; năm 2027 đạt 1.000 ha, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, vừa tạo môi trường thuận lợi cho nuôi tôm./.