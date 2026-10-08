Ứng phó, điều hành linh hoạt, Việt Nam cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu

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Sử dụng linh hoạt các công cụ bình ổn

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Thúy Hiền, hiện tình hình Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp khiến thị trường xăng dầu thế giới liên tục thay đổi theo từng tuần, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ngay từ khi xung đột Trung Đông xảy ra, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Từ tháng 3, tháng 4 là thời điểm căng thẳng nhất cho đến bây giờ, nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam vẫn được đảm bảo trong khi Nga là một nước sản xuất dầu và nhiều nước châu Âu đang rất khó khăn trong việc mua bán xăng dầu.

Hiện các doanh nghiệp đang bám sát thực hiện tổng nguồn được phân giao và tồn kho tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) được đánh giá đang ở mức cao.

Bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, về giá xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục điều hành theo sát diễn biến giá thế giới, sử dụng linh hoạt các công cụ bình ổn khi cần thiết. Việc Chính phủ tiếp tục gia hạn giảm thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu cũng được kỳ vọng góp phần hỗ trợ giá trong nước.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương đã cân đối tổng nguồn và về cơ bản nguồn cung xăng dầu sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Giá xăng dầu tiếp tục được điều hành theo hướng bám sát giá thế giới, kết hợp linh hoạt với việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết

Thương nhân đầu mối chủ động ứng phó

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết ngay từ khi xung đột Trung Đông chưa xảy ra, bên cạnh dầu thô nhập khẩu từ Kuwait theo hợp đồng dài hạn và cam kết sử dụng tới 85% đầu vào của nhà máy, NSRP đã tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô Das Blend đầu tiên từ cuối năm 2025; từ đó mở dư địa để tiếp tục đánh giá danh sách dầu thô đầu vào. Đến nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xử lý thành công 10 loại dầu thô mới ngoài dầu nhập khẩu Kuwait, giúp chủ động, linh hoạt về nguồn cung dầu thô khi có biến động.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Bên cạnh đó, NSRP cũng tăng cường nhập khẩu các nguyên liệu trung gian để bổ sung cho hoạt động chế biến, tăng khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh cũng cho biết, mặc dù từ tháng 9/2026, NSRP đã bắt đầu tiếp nhận 3 tàu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait; trong tháng 10 này tiếp tục nhận 3 tàu dầu thô nữa từ Kuwait nhưng NSRP vẫn tiếp tục đánh giá mở rộng danh sách dầu thô nguyên liệu để tăng tính chủ động và đảm bảo an toàn, ổn định nhà máy. Cùng với việc đa dạng nguồn cung dầu thô đầu vào, NSRP đã có những cải thiện đáng kể trong vận hành ổn định nhà máy ở công suất cao, có thời điểm lên tới 125% công suất thiết kế. Nhờ vậy, NSRP đã vượt “bão” Trung Đông, đáp ứng từ 35-40% nhu cầu xăng dầu của thị trường.

Theo đại diện NSRP, tỉnh Thanh Hoá đang xem xét xây dựng khu bể chứa dầu thô dự phòng đặt ngay gần Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nếu khu bể chứa dầu thô dự phòng được xây dựng và hoàn thành, khả năng dự trữ, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sẽ được bảo đảm, đồng thời tận dụng hiệu quả hệ thống đường ống và hạ tầng vận chuyển hiện hữu của NSRP.

Tương tự như vậy, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa ký kết với ExxonMobil châu Á - Thái Bình Dương, tiếp tục mở rộng danh mục dầu thô nguyên liệu đầu vào cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn dầu thô trong nước cũng như hạn chế ảnh hưởng bất lợi khi xảy ra gián đoạn nguồn dầu thô Trung Đông.

Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, từ đầu năm đến nay, BSR đã thử nghiệm thành công 3 loại dầu thô mới, nâng danh mục dầu thô có thể chế biến tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 40 loại, trong đó có 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu.

Đặc biệt trong tháng 6/2026, BSR đã làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha (dầu có hàm lượng lưu huỳnh và kim loại cao) của Nigeria và chất ngưng tụ condensate của mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, với tỷ lệ phối trộn tối đa lần lượt là 45% thể tích và 12% thể tích. Kết quả thử nghiệm cho thấy nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn có thể vận hành ổn định ở mức 119-120% công suất thiết kế và cơ cấu sản phẩm được tối ưu.

Là thương nhân phân phối chiếm thị phần lớn thứ hai trên thị trường trong nước, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)-đơn vị thành viên của Petrovietnam đã chủ động xây dựng các kịch bản và triển khai ngay các giải pháp ứng phó, linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với diễn biến thị trường ngay từ khi xung đột Trung Đông xảy ra.

Theo đại diện PVOIL, bên cạnh phối hợp tốt trong điều độ nguồn xăng dầu thành phẩm từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, PVOIL đã đa dạng hóa nguồn xăng dầu nhập khẩu từ các nước trong khu vực. Cùng đó, PVOIL đã tăng cường pha chế xăng dầu từ nguồn Condensate trong nước; chủ động đẩy nhanh tiến độ pha chế xăng sinh học E5 và E10 nhằm tối ưu nguồn lực nội địa.

PVOIL cũng tăng cường năng lực dự báo và cập nhật thông tin thị trường thế giới và trong nước nhằm đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp, từ đó giảm thiểu rủi ro tồn kho và biến động giá. Để đảm bảo dòng vốn thông suốt cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu trong các tình huống, PVOIL cũng chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại để thu xếp ngoại tệ.

Ngoài ra, trong tháng 6/2026, PVOIL đã thu xếp thành công gần 2 triệu thùng dầu thô Basrah Medium (Iraq) cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, góp phần giúp nhà máy duy trì vận hành ổn định với công suất cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chịu tác động từ những diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, Việt Nam chủ động đa dạng nguồn dầu thô, tăng khả năng vận hành các nhà máy lọc dầu và cân đối tổng nguồn, qua đó bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đến cuối năm.