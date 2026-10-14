Tặng hơn 6.500 nhành cúc trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ ở TP.HCM

Anh Duy Nhân chuẩn bị hoa cúc trắng, tặng miễn phí cho người dân tham gia đưa tiễn các liệt sĩ ngày 14/10 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Chiều 13/10, anh Duy Nhân (33 tuổi) tỉ mẩn tỉa từng chiếc lá úa, chỉnh lại lớp lưới bọc quanh những đóa cúc trắng. Khoảng 500 bông hoa được anh nhập về dành tặng người dân, mang theo trong hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM an nghỉ ngày 14/10.

Chuẩn bị xong, anh Nhân đặt tấm bảng trước cửa tiệm với dòng chữ: "Điểm tặng cúc trắng tri ân. Kính mời bà con nhận hoa tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ".

"Những bông hoa này là chút lòng thành gửi đến những người đã hy sinh vì đất nước. Nhà gần Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tôi muốn làm điều nhỏ bé để đón các liệt sĩ về an nghỉ", anh nói với Tri Thức - Znews.

Những nhành cúc trắng và đóa sen Quan Âm được chuẩn bị để người dân dâng tiễn 731 liệt sĩ ngày 14/10. Ảnh: NVCC.

Theo dự kiến, từ 7h sáng 14/10, anh Nhân bắt đầu phát hoa miễn phí tại nhà. Đến hơn 9h, anh tiếp tục mang hoa đến khu vực trước Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để người dân nhận và tiễn đưa các liệt sĩ. Nếu lượng hoa chuẩn bị ban đầu không đủ, anh sẽ nhập thêm.

Thông tin tặng hoa được anh Nhân đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Nhiều người bày tỏ mong muốn đến nhận hoa, đồng thời rủ thêm bạn bè, người thân tham gia. Đặc biệt, một khách hàng quyết định ủng hộ thêm 231 bông cúc trắng, nâng tổng số hoa anh Nhân dự kiến trao tặng lên 731 bông, tương ứng với số hài cốt liệt sĩ được an táng trong ngày 14/10.

Nhiều cá nhân, gia đình và nhóm thiện nguyện cũng chuẩn bị hoa để người dân mang theo trong hành trình tiễn đưa các liệt sĩ.

Chị Châu Phạm, chủ một cửa hàng hoa tại phường Bình Thạnh, chuẩn bị 100 bông sen Quan Âm để tặng người dân. Chị lựa chọn loại hoa có cánh được gập lại nhằm hạn chế tình trạng nhanh tàn, giúp hoa giữ được độ tươi lâu hơn.

Số hoa này được đặt tại khu vực chân cầu đi bộ Văn Thánh để người dân nhận miễn phí, mang theo trong ngày tiễn đưa các liệt sĩ.

Hình ảnh trong buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 12/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến ngày 13/10, các cá nhân, gia đình và nhóm thiện nguyện đóng góp hơn 6.500 nhành cúc trắng để phát miễn phí cho người dân. Trong đó, gia đình anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc (phường Lâm Viên, TP Đà Lạt) ủng hộ 4.000 nhành, tương đương 800 bó hoa. Ngoài ra, nhóm các cá nhân tại TP.HCM đóng góp 2.500 nhành cúc trắng.

"Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM trân trọng ghi nhận những đóng góp của các nhà hảo tâm", đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ.

Theo kế hoạch, lễ viếng, lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra vào 8h sáng 14/10. Lễ an táng được dự kiến cử hành lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Đây là hoạt động tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho buổi lễ được triển khai với sự phối hợp của Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị liên quan. Bên cạnh việc tổ chức các nghi thức truy điệu, di quan và an táng, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông cũng được Công an TP.HCM xây dựng để phục vụ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sáng 14/10. Nguồn: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM Sáng 12/10, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) bước vào giai đoạn tổng duyệt.