Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đi xa hơn

Hỗ trợ đúng nhu cầu và tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực sẽ giúp phụ nữ có thêm cơ hội phát triển mô hình kinh doanh lâu dài.

Từ nguồn vốn đến nhu cầu mở rộng sản xuất

Lớn lên ở vùng trũng xã Quảng Điền, chị Đặng Thị Hồng hiểu rõ những khó khăn của người dân khi mưa lũ kéo dài, việc đi lại và tiêu thụ nông sản nhiều thời điểm bị ảnh hưởng. Từ nguồn rau, củ, quả sẵn có tại địa phương, chị nghĩ đến việc chế biến thành sản phẩm có thời gian bảo quản lâu hơn, thuận tiện vận chuyển và sử dụng. Ý tưởng về bánh canh rau củ Hồng Toàn bắt đầu từ đó.

Bước chuyển của mô hình đến từ khoản vay 200 triệu đồng mà chị được tiếp cận nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Quảng Điền. Từ nguồn vốn này, chị mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động. Sản lượng của cơ sở đạt khoảng 1 - 2 tạ mỗi ngày và có thể tăng lên 4 - 5 tạ vào những thời điểm thuận lợi.

Chị Đặng Thị Hồng, chủ cơ sở bánh canh rau củ Hồng Toàn chia sẻ: “Nguồn vốn 200 triệu đồng đã giúp cơ sở có thêm điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ thêm vốn để mở rộng thị trường, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn về bán hàng trên các nền tảng trực tuyến để đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn”.

Cũng được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, chị Hoàng Thị Hà ở xã Đan Điền đầu tư mô hình trồng sâm Bố Chính với diện tích 7.500m². Từ cây sâm, chị định hướng phát triển thêm bột sâm, sâm sấy nhằm nâng giá trị sản phẩm thay vì chỉ tiêu thụ sản phẩm thô.

Khoản vay 150 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm qua Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Điền giúp chị có thêm điều kiện đầu tư cho mô hình. Tuy nhiên, khi tính đến bước chế biến sâu, khó khăn đặt ra là thiếu thiết bị.

Chị Hoàng Thị Hà chia sẻ: “Để sản phẩm tốt hơn và có thể cạnh tranh trên thị trường, chúng tôi đang gặp khó vì chưa có máy sấy. Đối với sản phẩm bột sâm, sâm sấy, chúng tôi đã nghiên cứu nhưng chưa đưa vào sản xuất được vì còn thiếu thiết bị và nguồn lực để đầu tư”.

Kết nối đúng nguồn lực theo nhu cầu

Trong năm 2026, Hội LHPN thành phố Huế xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 16/1/2026 triển khai Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn thành phố.

Một trong những nguồn lực được Hội tập trung kết nối là vốn. Hội LHPN thành phố phối hợp triển khai chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách. Từ đầu năm 2026, có 49.334 hộ vay với tổng dư nợ trên 3.400 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ phụ nữ và các hộ gia đình có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Bên cạnh nguồn vốn, Hội cũng chú trọng hỗ trợ kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Gần 5.000 phụ nữ được tập huấn về kinh doanh số như: chụp ảnh, quay video sản phẩm bằng điện thoại, xây dựng nội dung quảng bá trên mạng xã hội và livestream bán hàng. 18 mô hình Tổ Phụ nữ kinh doanh số được thành lập để chị em cùng học hỏi và hỗ trợ nhau trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Để hỗ trợ mở rộng thị trường, từ đầu năm đến nay, Hội đã kết nối 32 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tham gia các hội chợ trong và ngoài thành phố; đồng thời quảng bá sản phẩm trên tuyến tàu Thống Nhất Bắc - Nam.

Từ những nhu cầu thực tế của phụ nữ, Hội LHPN thành phố đang mở rộng kết nối với các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp để bổ sung những nguồn lực còn thiếu, giúp các mô hình có thêm điều kiện hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng thị trường.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: “Năm 2027, Hội LHPN thành phố Huế xác định mục tiêu hỗ trợ phụ nữ đi từ ý tưởng đến mô hình, từ mô hình đến thị trường và từ thị trường đến phát triển bền vững. Hội sẽ tập trung vào xúc tiến thương mại, tạo đầu ra cho sản phẩm; xây dựng các hoạt động kết nối để phụ nữ có cơ hội giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là tiếp tục hỗ trợ về vốn, kiến thức quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối các nguồn lực để các mô hình có điều kiện phát triển”.

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 do Hội LHPN thành phố triển khai thu hút 60 ý tưởng, dự án; trong đó có 15 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong khuôn khổ cuộc thi, 25 gian hàng với 50 sản phẩm được giới thiệu, tạo cơ hội để các dự án quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng.