Lào Cai có hơn 2.100 cơ sở lưu trú, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch

Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2026, Lào Cai có 6 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao, 18 khách sạn 3 sao, 67 khách sạn 2 sao và 135 khách sạn 1 sao. Bên cạnh đó, tỉnh có 1.163 cơ sở lưu trú không xếp hạng và 740 cơ sở homestay.

Bản Cát Cát là điểm đến thu hút du khách khi đến Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai.

Hệ thống lưu trú đa dạng tạo điều kiện phục vụ nhiều phân khúc khách, từ nghỉ dưỡng cao cấp đến trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Đặc biệt, loại hình homestay góp phần phát triển du lịch cộng đồng, giúp du khách tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trong lĩnh vực lữ hành, toàn tỉnh Lào Cai có 70 doanh nghiệp, gồm 51 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 19 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Trong số các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, có 24 doanh nghiệp chuyên đón khách quốc tế đến Việt Nam và 27 doanh nghiệp hoạt động theo cả hai chiều, gồm đón khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách Việt Nam ra nước ngoài.

Lực lượng hướng dẫn viên du lịch của tỉnh có 597 người, trong đó 252 hướng dẫn viên quốc tế, 233 hướng dẫn viên nội địa và 112 hướng dẫn viên tại điểm. Đội ngũ này góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách khi đến Lào Cai.

Toàn tỉnh hiện có 37 khu, điểm du lịch được công nhận, gồm Khu du lịch quốc gia Sa Pa, hai khu du lịch cấp tỉnh là Khu du lịch thành phố Lào Cai và Khu du lịch Bắc Hà, cùng 34 điểm du lịch.

Với hệ thống dịch vụ và tài nguyên du lịch phong phú, Lào Cai có nhiều lợi thế phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và khai thác hiệu quả thế mạnh từng địa bàn sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.