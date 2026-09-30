Lâm Đồng hôm nay 30/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên các lĩnh vực y tế, xây dựng Đảng, quản lý hạ tầng giao thông và tình hình giá cả nông sản địa phương sau 18h00 ngày 30/9/2026.

Trọng tâm chú ý trong ngày là việc chính quyền tỉnh triển khai chiến dịch quy mô lớn chăm sóc sức khỏe nhân dân, quyết liệt chấn chỉnh công tác hành chính về đất đai và bảo đảm giao thông an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Điểm nhanh

Y tế: Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân: Tỉnh chính thức phát động đợt cao điểm tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh miễn phí cho người dân.

Cải cách hành chính: Lâm Đồng kiên quyết chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu xử lý nghiêm, chấn chỉnh kịp thời quy trình giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Giao thông: Lâm Đồng chủ động giữ an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 28B: Lực lượng chức năng kịp thời dọn dẹp đất đá tràn mặt đường do mưa lớn tại xã Phan Sơn, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thị trường: Giá tiêu hôm nay 30/9/2026: Lâm Đồng tiếp tục có mức thu mua cao nhất: Thị trường tiêu duy trì vùng giá 136.500 - 140.500 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng dẫn đầu mức giá thu mua.

Môi trường: Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên: Một hộ dân tại xã Đam Rông 3 tự nguyện giao nộp động vật hoang dã sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền.

Nông nghiệp: Lâm Đồng phát triển liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu hải sản khai thác: Hội nghị bàn giải pháp xây dựng liên kết chuỗi nguyên liệu nhằm phục vụ công tác chế biến và xuất khẩu.

Các mảng tin nổi bật

Thời sự – Xây dựng Đảng

Trong ngày 30/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần học để hiểu, để làm và tạo ra sản phẩm thực chất.

Lâm Đồng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Lâm Đồng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Lâm Đồng học nghị quyết để hiểu, để làm và tạo ra sản phẩm

Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng học tập, quán triệt các nghị quyết mới

Lâm Đồng đoạt 2 giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Kinh tế – Hạ tầng và Nông nghiệp

Hoạt động kinh tế và điều hành hạ tầng trên địa bàn ghi nhận nhiều nỗ lực thích ứng, từ kiểm soát rủi ro thị trường đến bảo đảm an toàn giao thông trước ảnh hưởng thời tiết.

Lâm Đồng chủ động giữ an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 28B

Giá tiêu hôm nay 30/9/2026: Lâm Đồng tiếp tục có mức thu mua cao nhất

Nông sản Lâm Đồng cần “lá chắn” phòng vệ thương mại

Lâm Đồng phát triển liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu hải sản khai thác

Y tế – Xã hội – Văn hóa

Lĩnh vực an sinh và phong trào đoàn thể diễn ra sôi nổi với các kế hoạch nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người dân và giới trẻ trong toàn tỉnh.

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Lâm Đồng năm 2026

Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

30/09/2026 18:15 — Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

30/09/2026 17:42 — Lâm Đồng học nghị quyết để hiểu, để làm và tạo ra sản phẩm

30/09/2026 15:26 — Lâm Đồng phát triển liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu hải sản khai thác

30/09/2026 14:16 — Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Lâm Đồng năm 2026

30/09/2026 12:24 — Lâm Đồng chủ động giữ an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 28B

30/09/2026 11:55 — Giá tiêu hôm nay 30/9/2026: Lâm Đồng tiếp tục có mức thu mua cao nhất

30/09/2026 10:37 — Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên

30/09/2026 10:10 — Lâm Đồng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

30/09/2026 10:03 — Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng học tập, quán triệt các nghị quyết mới

30/09/2026 09:46 — Lâm Đồng kiên quyết chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

30/09/2026 09:26 — Lâm Đồng đoạt 2 giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

30/09/2026 09:23 — Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

30/09/2026 08:30 — HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát hoạt động Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

30/09/2026 08:00 — Nông sản Lâm Đồng cần “lá chắn” phòng vệ thương mại

30/09/2026 06:40 — Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

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