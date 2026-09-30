Chính phủ tiếp tục giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết năm 2026

Theo đó, thời hạn áp dụng Nghị quyết 25 ngày 30/4/2026 và Nghị định 72 ngày 9/3/2026 của Chính phủ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Chính phủ tiếp tục kéo dài thêm 3 tháng chính sách giảm, miễn một số sắc thuế đối với xăng dầu, sau khi chính sách hiện hành hết hạn vào ngày 30/9 (Ảnh: Hồng Hạnh).

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 19 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo chính sách được gia hạn, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng được đưa về 0. Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng này tiếp tục thực hiện cơ chế không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Theo mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 là 7%.

Như vậy, Chính phủ tiếp tục kéo dài thêm 3 tháng chính sách giảm, miễn một số sắc thuế đối với xăng dầu, sau khi chính sách hiện hành hết hạn vào ngày 30/9.

Việc kéo dài chính sách thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhằm góp phần giảm áp lực lên giá bán lẻ trong nước.

Tính đến kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng E5RON92 đã tăng 4 kỳ liên tiếp, tổng cộng 4.634 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 4.485 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng có 3 kỳ tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 2.754 đồng/lít.

Hiện, giá xăng E5 còn thấp hơn 3.717 đồng/lít so với mức đỉnh 30.114 đồng/lít hồi cuối tháng 3; giá E10 thấp hơn 6.753 đồng/lít so với mức đỉnh 33.840 đồng/lít. Tuy chưa trở lại mức đỉnh cũ, đây là mức giá cao nhất của hai loại xăng trong khoảng 6 tháng qua.