Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường nội ô ở Vĩnh Long chìm trong nước

Tối 30/9, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến nhiều tuyến đường nội ô của tỉnh Vĩnh Long bị ngập chìm trong biển nước. Nước dâng cao làm hàng loạt phương tiện xe cộ chết máy, giao thông ách tắc, mọi sinh hoạt, công việc kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 18 giờ, mưa trút nước liên tục trong suốt 1 giờ 30 phút. Lượng mưa lớn khiến hệ thống cống không kịp tiêu thoát, dẫn đến tình trạng ngập sâu cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông đô thị.

Tại tuyến đường Nguyễn Thiện Thành, phường Hòa Thuận, đoạn qua Đại học Trà Vinh, nước dâng cao khiến các phương tiện di chuyển hết sức chậm chạp và khó khăn. Nhiều xe máy bị chết máy giữa dòng nước ngập, nhiều người dân phải chật vật dắt bộ trong đêm.

Tuyến đường Nguyễn Thiện Thành, phường Hòa Thuận, đoạn qua Đại học Trà Vinh ngập sâu. Ảnh: Trí Trần.

Đứng chờ sửa xe bên đường, anh Thạch Minh Tuấn, ngụ xã Cầu Ngang, cho biết phương tiện của anh đã hỏng hoàn toàn do ngập nước. "Xe chết máy không thể nổ được nữa, trong khi từ đoạn ngập này về đến nhà còn phải 15km. Nước dâng nhanh quá làm hỏng cả xe của tôi," anh Tuấn chia sẻ.

Phương tiện xe mô tô chết máy. Ảnh: Trí Trần.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên các tuyến đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Nguyễn Đáng, thuộc phường Nguyệt Hóa. Đáng nói, tại đường Nguyễn Đáng, có đoạn nước ngập sâu khoảng 0,5m. Lượng lớn ô tô và xe máy không dám lưu thông qua rốn ngập, buộc phải dừng lại hai bên đường, chờ nước rút. Nước dâng cao không chỉ cản trở giao thông mà còn tràn vào nhà, làm hư hỏng đồ đạc của nhiều hộ dân.

Phương tiện xe mô tô hư hỏng phải sửa chữa. Ảnh: Trí Trần.

Bạn Nguyễn Thanh Trúc, 22 tuổi, quê Cà Mau cho hay: "Đường ngập sâu quá khiến xe của em bị nước tràn vào động cơ, hư hỏng rất nặng, hiện phải dắt vào tiệm để thợ tháo ra sửa chữa mới đi tiếp được".

Khu vực chợ Trà Vinh và đoạn đường Phạm Thái Bường cũng chung cảnh "thất thủ". Nước bủa vây tứ phía, tràn vào các ki-ốt và nhà dân hai bên đường, khiến các hoạt động kinh doanh, mua bán buổi tối gần như ngưng trệ, gây không ít khó khăn cho bà con tiểu thương.

Đến tối muộn cùng ngày, tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực mới bắt đầu có dấu hiệu rút chậm. Trận mưa lớn không chỉ gây thiệt hại về phương tiện, tài sản mà còn làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt, hoạt động giao thương của người dân địa phương.

Đến hơn 20h, tình trạng ngập sâu vẫn chưa có dấu hiệu giảm, người dân chật vật đi lại trong đêm. Ảnh: Trí Trần.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết tại khu vực Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày tới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xuất hiện các trận mưa lớn cục bộ vào chiều tối.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, có phương án kê cao tài sản, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường trũng thấp, ngập sâu để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các đơn vị quản lý đô thị và cấp thoát nước cần sẵn sàng phương án ứng trực, khơi thông hệ thống cống rãnh nhằm tiêu thoát nước kịp thời, giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân sinh.