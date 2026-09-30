Gia Lai: Đình chỉ giáo viên vụ xe tập lái va chạm với xe máy khiến một người tử vong

Ngày 30/9, Trường Cao đẳng Gia Lai cho biết, đơn vị đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông T.V.S (SN 1991), giáo viên hướng dẫn thực hành lái xe, để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tránh Pleiku, đoạn qua xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ông T.V.S là giáo viên hướng dẫn cho học viên V.H.V (SN 2001, trú tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) trong quá trình thực hành lái xe.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn là ô tô tải tập lái mang biển kiểm soát 81C-242.xx. Xe được cấp giấy phép số 886/2025 bởi Sở Xây dựng Gia Lai ngày 18/12/2025, có thời hạn đến ngày 2/12.

Hiện trường vụ va chạm giữa tô tập lái và xe máy khiến một người tử vong. Ảnh: V.N

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/9, anh V.H.V điều khiển ô tô tải tập lái lưu thông trên đường tránh Pleiku. Trên xe có giáo viên T.V.S đi cùng để hướng dẫn học viên thực hành.

Khi đến địa phận xã Gào, ô tô tập lái xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 74F8-53xx do anh S.V (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh S.V đang điều khiển xe máy từ khu vực rẫy cà phê ra đường tránh Pleiku. Vụ va chạm khiến anh S.V tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trường Cao đẳng Gia Lai cho biết, bên cạnh việc đình chỉ công tác giáo viên T.V.S, nhà trường đang rà soát toàn bộ quy trình đào tạo, quản lý và tổ chức thực hành lái xe nhằm xác định các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan theo quy định.