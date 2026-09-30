Lâm Đồng học nghị quyết để hiểu, để làm và tạo ra sản phẩm

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (hàng đầu bên trái); Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu bên phải) tham dự hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (hàng đầu bên phải); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu bên trái) tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra trong một ngày, được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy, kết nối trực tuyến đến 145 điểm cầu đảng ủy trực thuộc, với 16.736 đại biểu tham dự.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (hàng đầu bên phải); Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu bên trái) tham dự hội nghị

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt, làm rõ những nội dung về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực; đồng thời, liên hệ, cụ thể hóa những vấn đề đặt ra đối với tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Việc quán triệt các văn bản của Trung ương gắn với chương trình, kế hoạch của tỉnh tạo cơ sở để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận được quán triệt lần này có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi văn bản có mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ riêng nhưng đều đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với tư duy lãnh đạo, phương pháp công tác, trách nhiệm của cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Ngay sau hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ từng nội dung; xác định rõ những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; nhận diện đúng những yêu cầu mới của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lựa chọn đúng nhiệm vụ, xác định đúng trách nhiệm và tổ chức thực hiện phù hợp.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc để hiểu đúng, nắm chắc và vận dụng phù hợp các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; chuyển từ tư duy “học nghị quyết” sang “học để hiểu, để làm và để tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể”. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng; giúp cán bộ, đảng viên không chỉ nắm được nội dung nghị quyết, mà quan trọng hơn phải hiểu rõ những yêu cầu mới đặt ra và trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung nghị quyết

Việc học tập, quán triệt phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng trao đổi, làm rõ những vấn đề mới, những nội dung liên quan trực tiếp đến thực tiễn. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện; phải bảo đảm thống nhất về nhận thức, rõ về trách nhiệm, đồng bộ trong hành động, tạo nền tảng để triển khai nghị quyết thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt các chỉ thị, chuyên đề tại hội nghị

Trong quá trình cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương cần bảo đảm đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm, khả thi, không làm phát sinh thêm những tầng nấc, thủ tục không cần thiết.

Những nội dung đã rõ nhiệm vụ, cơ quan thực hiện và tiến độ phải được triển khai ngay; nội dung cần cụ thể hóa phải sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ kết quả đầu ra.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân”

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận diện đầy đủ những yêu cầu mới của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận để đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và cách thức tổ chức thực hiện.

Trong công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, phải đề cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ phải nắm chắc chủ trương mà phải có năng lực giải quyết công việc, xử lý những vấn đề thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đến cùng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, đạo đức, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa không gian thực và không gian số. Công tác tư tưởng phải thực hiện theo phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, hướng mạnh về cơ sở, từng địa bàn, từng đối tượng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực; tập trung vào những ngành, lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Đối với những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, cần chuyển mạnh từ nhận diện tiềm năng sang tổ chức khai thác hiệu quả, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp vật liệu, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và kinh tế rừng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo giá trị mới, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầuhướng mạnh công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư. Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình và quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh để xử lý hoặc đề xuất xử lý.

Tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư giữa các khu vực có sự khác nhau. Vì vậy, không thể áp dụng một cách làm giống nhau cho tất cả các địa bàn. Phải căn cứ điều kiện cụ thể để lựa chọn nội dung, phương pháp, tiến độ thực hiện phù hợp; quan tâm đúng mức đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và Đặc khu Phú Quý. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cấp ủy, chính quyền phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng. Công tác tuyên truyền phải gắn với giải thích, vận động gắn với đối thoại, nắm tình hình gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, tập trung vào tiến độ, sản phẩm, chất lượng và chuyển biến thực tế. Việc kiểm tra thực hiện nghị quyết không chỉ dừng lại ở số hội nghị, văn bản hay kế hoạch đã ban hành mà phải đánh giá nhiệm vụ đã thực hiện đến đâu, sản phẩm cụ thể là gì, nội dung nào còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai.

Quang cảnh hội nghị

Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh.

Yêu cầu cao nhất là sau quán triệt phải tạo được chuyển biến thực chất; từng nhiệm vụ phải được triển khai đến cùng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và kết quả cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng