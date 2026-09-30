Đảng uỷ Quân sự tỉnh Cà Mau ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Quân sự tỉnh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Quốc Dẹn.

Trong quý III, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không; chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên và Ban CHQS cấp xã được tập trung thực hiện. Đến nay, đã theo dõi, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 8/16 xã, phường, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 3.458 mộ, lấy 2.559 mẫu hài cốt liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó phối hợp với Đội K90 Quân khu tìm kiếm, quy tập 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Quang Luật, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Công tác chính sách, hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm. Đến nay, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 356 căn nhà cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Lực lượng vũ trang tỉnh cũng triển khai kế hoạch tổ chức “Tết Quân Dân”; kiểm tra công tác khám, sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại các xã, phường. Công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 đạt 14,88%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 99,58%; công tác phát triển đảng viên đạt 84,21%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV.

Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những kết quả tích cực của lực lượng vũ trang tỉnh; yêu cầu Đảng uỷ Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nhất là các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biển và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và Ban CHQS cấp xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026./.