Mưa kèm triều cường ở TPHCM: Sáng đi làm ướt sũng, tối về bì bõm lội

Chiều tối 30/9, TPHCM tiếp tục đổ mưa lớn, kéo dài đúng vào giờ tan tầm khiến giao thông các tuyến đường "tê liệt".

Khu vực đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận nước dâng cao khiến giao thông qua đoạn gặp nhiều khó khăn.

Anh Minh Quân, nhân viên văn phòng tại trung tâm TPHCM thở dài, nói: "Sáng nay, đi làm phải đội mưa quãng đường hơn 10km đến công ty. Quần áo chưa kịp khô hẳn, chiều về lại tiếp tục ướt sũng vì lội nước. Tình hình này kéo dài thì sớm muộn cũng bệnh".

Anh Quân cho biết, anh đã cố gắng đi các tuyến đường trong hẻm với hi vọng đường không ngập quá nửa bánh xe. Tuy nhiên, anh vẫn phải dắt bộ.

Tương tự, cô Diệu Hiền, giảng viên một trường cao đẳng ở Phường Trung Mỹ Tây cho biết, 17h là hết tiết dạy và dắt xe ra về. Thế nhưng, đến hơn 19h, cô chỉ mới di chuyển được quãng đường hơn 3km.

"Khi thấy trời mưa to, tôi đã chủ động thay đổi lộ trình, "né" các tuyến đường có nguy cơ ngập. Khi đến đường Phan Huy Ích, mực nước dâng cao nên tôi tấp vào nhà dân để trú. Khi nào nước rút, tôi mới chạy xe về nhà ở phường Chợ Lớn", cô Hiền mệt mỏi nói.

Tuyến đường Phan Huy Ích như biến thành sông.

Không chỉ có xe máy, nhiều xe ô tô, bán tải cũng bất động vì mưa lớn, đường ngập sâu.

Tài xế xe bán tải chần chừ khi thấy tuyến đường ngày càng ngập nặng.

Với nhiều người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích, việc phải dắt bộ, lội nước mỗi khi trời mưa không còn quá xa lạ.

Hàng loạt phương tiện dắt bộ qua đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú.

Không chỉ có các tuyến đường trung tâm TPHCM bị "tê liệt", các tuyến đường ngoại thành như Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận), đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) cũng chìm trong biển nước. Nhiều người phải dắt bộ hơn 1km mới tìm được chỗ sửa xe.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, do vẫn còn tồn tại nhiễu động gió đông trên cao nên TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đêm nay tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, vài nơi có mưa rất to.