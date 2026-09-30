Mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường ở TPHCM lại ngập sâu

Nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập do mưa lớn và triều cường, chiều tối 30-9. Thực hiện: ĐÌNH DƯ - KIÊN CƯỜNG - NGUYỄN TÂN

Theo ghi nhận, đường Nguyễn Bình, đoạn gần cầu Bà Sáu (xã Nhà Bè), ngập hơn 50cm khi nước triều dâng nhanh, kết hợp mưa lớn.

Các phương tiện và người dân di chuyển qua đoạn trũng thấp trên đường Nguyễn Bình gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không thể điều khiển xe qua dòng nước chảy mạnh, phải xuống dắt xe máy. Một số xe bị ngập nước, chết máy.

Mưa, triều cường gây ngập đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè, TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè, TPHCM) ngập hơn 50cm trong đợt triều cường kết hợp mưa, tối 30-9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Anh Vũ Văn Linh, người dân sống tại đường Nguyễn Bình cho biết: “Tuyến đường này cứ mưa xuống hoặc triều cường lên là ngập. Đi dưới lòng đường nước ngập rất sâu, xe dễ chết máy nên chỉ có thể chạy tràn lên vỉa hè. Tình trạng ngập xảy ra thường xuyên khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn và mệt mỏi”.

Đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cùng thời điểm, nhiều tuyến đường khác trên địa bàn TPHCM cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chỉ sau khoảng 30 phút mưa, nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi hơn 50cm, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Cụ thể, đường Nguyễn Văn Quá, đường Phan Văn Hớn, đường Song Hành (phường Đông Hưng Thuận); đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn); đường Phạm Văn Chiêu, đường Nguyễn Văn Khối, đường Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội); đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông)... đều ngập nặng.

Đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn, TPHCM) ngập nặng, người dân dắt bộ xe qua dòng nước. Ảnh: KIẾN VĂN

Chị Ngô Na, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá, cho biết, từ khi tuyến đường được đầu tư hệ thống cống chống ngập, tình trạng ngập nước giảm đáng kể. Tuy nhiên, chiều tối 30-9, trận mưa lớn và kéo dài khiến tuyến đường lại ngập sâu.

“Chiều nay, tôi đi đón con tại một trường mầm non trên đường Nguyễn Văn Quá. Nước ngập sâu khiến hàng loạt xe chết máy, người dân đi lại hết sức vất vả”, chị Na chia sẻ.