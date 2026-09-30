Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Quang cảnh buổi lễ

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi lễ.

Các đồng chí: Hà Thị Hạnh (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn (ở giữa), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Phương Duyên (bên phải), Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi lễ

Đến ngày 28/9/2026, toàn tỉnh có khoảng 2,73 triệu người, tương đương 69,9% dân số, có thông tin, dữ liệu liên quan về khám sức khỏe từ đầu năm 2026. Dự kiến hết quý III, tỷ lệ này đạt khoảng 70%.

Tiến độ khám sức khỏe toàn dân còn chậm, trong khi tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Vì vậy, Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” được phát động nhằm huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tạo chuyển biến mạnh trong vận động người dân tham gia khám.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu phát động Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”

Phát động chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tỉnh đang chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm và từng bước được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong toàn tỉnh

Các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; đồng thời, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn.

Ngành Y tế tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức kiểm tra, giám sát, cập nhật tiến độ hằng ngày, hằng tuần; hỗ trợ các địa phương còn chậm và bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho các đối tượng theo quy định trong tháng 11.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia; đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí theo đúng quy định, góp phần thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn kêu gọi Nhân dân trong tỉnh chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, coi đây là việc làm thường xuyên, thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng Lâm Đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên phát biểu hưởng ứng chiến dịch

Chiến dịch 60 ngày đêm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới việc mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe liên tục, lâu dài.