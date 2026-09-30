Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Chốt mốc khoan hầm Mang Yang và An Khê vào 15/10

Ngày 30/9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn sau khi kiểm tra hiện trường dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã yêu cầu đẩy tiến độ và tổ chức khoan hầm An Khê và hầm Mang Yang chậm nhất ngày 15/10.

Thi công dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Đăk Pơ (Gia Lai).

Tập trung tối đa nguồn lực

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh này chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương liên quan để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ bổ sung khoảng 6.000 tỷ đồng phục vụ triển khai dự án.

Ông Phạm Anh Tuấn giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai. Tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường phải được kiểm soát chặt chẽ.

Các nhà thầu được yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch, tiến độ thi công đối với từng công trình, hạng mục theo hướng cụ thể, khả thi và rút ngắn thời gian thực hiện. Tiến độ thi công phải bảo đảm đồng bộ giữa các hợp phần, hướng tới sớm hoàn thành toàn bộ 3 hợp phần của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực gồm máy móc, thiết bị, nhân lực và vật tư. Việc thi công phải được tổ chức đồng loạt, nhiều mũi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đoạn tuyến. Tại các vị trí, hạng mục đủ điều kiện, nhà thầu phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, liên tục, xuyên đêm nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương phải tiếp tục tập trung xử lý phần diện tích còn lại, rà soát từng trường hợp vướng mắc để bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công.

Công trường thi công dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chậm nhất 15/10 phải bắt đầu khoan hầm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu phải khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi công.

Đối với hầm An Khê và hầm Mang Yang, chậm nhất ngày 15/10 phải bắt đầu thi công khoan hầm. Ông Tuấn yêu cầu các nhà thầu phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, bảo đảm liên tục, đồng bộ và chính xác trong kết nối các hạng mục hầm.

Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, hầm qua đèo An Khê dài khoảng 2.750m, từ Km 39+804,5 - Km 42+554,5; hầm qua đèo Mang Yang dài khoảng 2.980m, từ Km 77+560 - Km 80+540.

Mỗi hầm gồm hai ống hầm, mỗi ống khai thác 2 làn xe đi một chiều, vận tốc thiết kế 100km/h. Đây là những hạng mục kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục điều kiện địa hình hiểm trở của khu vực Tây Nguyên.

Hầm Mang Yang được xây dựng tại khu vực có độ cao gần 100m so với mặt đất tự nhiên. Trong khi đó, cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 cùng cũng thi công ở độ cao tương đương. Đây là các công trình thuộc nhóm những trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay. Nhiều vị trí thi công có điều kiện tiếp cận công trường khó khăn, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật cao.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo hợp đồng và các quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

"Cần nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ các dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp tương tự như dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để đề xuất chủ đầu tư các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, hướng dẫn nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng và sự ổn định của công trình", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư có tổng chiều dài 125km. Toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, mặt đường bằng bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, gồm 42.484 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.