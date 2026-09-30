Nghệ An ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Sáng nay (30/9/2026), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích, điều hành của tỉnh. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu.

Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; Đại diện lãnh đạo của 2 đơn vị thực hiện TCT MobiFone và Tập đoàn SuntechX, cùng các đối tác

Quang cảnh buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

MobiFone và SunTechX phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai kho dữ liệu dùng chung “và nền tảng phân tích, điều hành tỉnh, từng bước kết nối dữ liệu và xây dựng các công cụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.”

Sau thời gian chuẩn bị thử nghiệm từ ngày 07 – 30/9/2026, hệ thống đã đạt được một số kết quả bước đầu. Về kỹ thuật, Kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối qua API và LGSP, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Hệ thống gồm 04 cấu thành: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành iNgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Giải pháp sử dụng iTitan, một nền tảng công nghệ Việt, làm nền tảng công nghệ lõi phục vụ tích hợp, quản trị và khai thác dữ liệu. Trên nền tảng này, dữ liệu được kết nối, chuẩn hóa và khai thác để xây dựng các bảng điều hành, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình, phân tích thông tin và đưa ra quyết định kịp thời.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh và doanh nghiệp chúc mừng.

Về dữ liệu, hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính; trong tỉnh, 08 lĩnh vực đã xây dựng kho dữ liệu với 148 tập dữ liệu; kho dữ liệu của tỉnh đã có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào kho.

Về điều hành, hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 03 tầng và 09 trục dữ liệu trọng tâm; ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở cũng được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.

Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh.

Về quản trị và nhân lực, tỉnh đã xây dựng công cụ danh mục dữ liệu, từ điển dữ liệu, dự thảo quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu; tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ đầu mối, gồm 130 cán bộ cấp xã và 30 cán bộ cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan Trung ương, các Sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ MobiFone, SunTechX, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan đã tích cực đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là số hóa quy trình, hồ sơ, mà phải hình thành được dữ liệu có chất lượng, kết nối và khai thác dữ liệu để phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Nghệ An, địa bàn rộng, quy mô lớn, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác nhau, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần thống nhất một nhận thức: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung không phải đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành; biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung; được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn và đúng quy định. Công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, giúp lãnh đạo nhìn thấy tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Sau thời gian chuẩn bị và vận hành thử nghiệm, tỉnh đã bước đầu hình thành Kho dữ liệu dùng chung, Nền tảng điều hành số thời gian thực, Cổng dữ liệu mở; kết nối, tập hợp dữ liệu của một số ngành, lĩnh vực; hình thành các bảng điều hành phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đầu mối. Lễ ra mắt hôm nay không phải là hoàn thành một hệ thống, mà là bắt đầu một phương thức quản trị mới.

Để Kho dữ liệu dùng chung thực sự đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý dữ liệu thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng kết nối, chia sẻ của dữ liệu. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành lựa chọn các nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm, trước mắt tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu khác. Mỗi chỉ tiêu phải giúp nhìn thấy kết quả, tiến độ, vấn đề và trách nhiệm xử lý.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Cùng với đó, triển khai ở những lĩnh vực, đơn vị đã có đủ điều kiện về dữ liệu; đánh giá hiệu quả, hoàn thiện và từng bước mở rộng. Mục tiêu là giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành; ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp. Việc khai thác dữ liệu phải gắn chặt với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân theo quy định.

“Không chạy theo số lượng, không hình thức; mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả; phải trả lời được câu hỏi: giúp gì cho công tác quản lý, điều hành; tiết kiệm được gì cho Nhà nước và mang lại lợi ích gì cho người dân, doanh nghiệp? Giá trị của Kho dữ liệu dùng chung không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu dữ liệu, mà ở việc dữ liệu đó được khai thác như thế nào và tạo ra giá trị gì. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, lãnh đạo có thêm cơ sở để quyết định nhanh hơn, chính xác hơn; cán bộ giảm công việc tổng hợp thủ công; các cơ quan phối hợp hiệu quả hơn; người dân và doanh nghiệp được phục vụ thuận tiện, minh bạch hơn.” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, nâng cao khả năng phân tích, khai thác dữ liệu; đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.