Lâm Đồng hôm nay 22/09

Trong ngày 22/09/2026, bức tranh thời sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, chỉ đạo điều hành và an sinh xã hội. Nổi bật là các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, yêu cầu khẩn trương khám sức khỏe toàn dân và chuỗi hoạt động chăm lo Tết Trung thu ý nghĩa cho thiếu nhi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực sản xuất, chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm nhanh

Y tế cộng đồng — Lâm Đồng phải hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương bảo đảm mọi người dân được khám bệnh miễn phí đúng thời gian và đúng đối tượng.

Nghị trường & Cử tri — Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri phường Tiến Thành: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh lắng nghe các ý kiến, kiến nghị trước thềm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chăm lo thiếu nhi — Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, động viên và trao quà Trung thu cho trẻ em tại Làng SOS Đà Lạt.

Ứng phó thiên tai — Lâm Đồng công bố số trực ban, bảo đảm thông tin thông suốt mùa mưa bão: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thiết lập và công bố đường dây trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó sự cố thiên tai.

Giáo dục — Lâm Đồng công khai đường dây nóng về dạy thêm, học thêm: Ngành giáo dục công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các sai phạm trong việc dạy thêm, học thêm.

Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Hoạt động đại biểu dân cử

Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng rà soát các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6: Phiên họp thứ 14 do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung quan trọng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lập: Cử tri gửi gắm nhiều nguyện vọng thiết thực liên quan đến phát triển nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông và đất đai.

Cử tri phường Phú Thủy kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Tổ số 5 Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận phản ánh của cử tri địa phương về nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Cát Tiên 3 và Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Liên Hương: Các buổi tiếp xúc tạo cầu nối trực tiếp để lắng nghe tâm tư từ cơ sở.

Tháo nút thắt giao thông trục Đông - Tây

Kinh tế – Giao thông – Đô thị

Tháo nút thắt giao thông trục Đông - Tây: Quyết tâm nâng cấp Quốc lộ 28 và mở tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm nhằm khai thông điểm nghẽn logistics, mở ra tiềm năng phát triển liên vùng.

Quảng Trực từng bước gỡ vướng sử dụng đất: Địa phương đang rà soát gần 19.500 ha đất được bàn giao để quản lý và định hướng sử dụng hiệu quả, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Exports Pick Up, Stabilizing Production at Lam Dong Businesses: Hoạt động sản xuất, xuất khẩu khởi sắc nhờ lượng đơn hàng dồi dào, góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Lam Dong Expands Digital Transformation Support: Mục tiêu 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận các gói hỗ trợ kỹ thuật số trong năm 2026.

Y tế – Giáo dục – Xã hội

Tập trung ngăn chặn nguy cơ “dịch chồng dịch” và Lâm Đồng tập huấn phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường mầm non: Các biện pháp giám sát dịch bệnh được triển khai đồng loạt trong mùa mưa và đầu năm học.

Lâm Đồng tập huấn bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học: Nâng cao năng lực quản trị bếp ăn tập thể tại khu vực Đà Lạt để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tết Trung Thu ấm áp của trẻ em vùng biên giới, hải đảo: Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” trao tặng niềm vui cho hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Hòa Thắng, xã Hòa Thắng.

Công an Lâm Đồng trao 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn: Hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó tại xã Quảng Lập.

Quốc phòng – An ninh & Tôn giáo – Văn hóa

Đối thoại dân chủ, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, đối thoại dân chủ tại Trung đoàn Bộ binh 994B.

Lâm Đồng tham gia tập huấn nhiệm vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững” năm 2026: Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm quốc phòng an ninh địa phương.

Tập trung làm sạch lý lịch tư pháp: Lực lượng Công an đẩy mạnh rà soát dữ liệu, số hóa thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thuận tiện hơn.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I và Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Đánh dấu nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phương châm kỷ cương, đổi mới và phát huy khối đại đoàn kết.

Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Tổ chức tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, đánh dấu bước phát triển mới của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

22/09/2026 17:55 — Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt

22/09/2026 17:38 — Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri phường Tiến Thành

22/09/2026 17:17 — Lâm Đồng phải hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026

22/09/2026 17:14 — Đối thoại dân chủ, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ

22/09/2026 17:13 — Tết Trung Thu ấm áp của trẻ em vùng biên giới, hải đảo

22/09/2026 17:12 — Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

22/09/2026 16:14 — Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

22/09/2026 16:11 — Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng rà soát các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6

22/09/2026 16:08 — Công an Lâm Đồng trao 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn

22/09/2026 16:02 — Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

22/09/2026 15:41 — Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đam Rông 1

22/09/2026 11:27 — Lâm Đồng công khai đường dây nóng về dạy thêm, học thêm

22/09/2026 08:35 — Lâm Đồng công bố số trực ban, bảo đảm thông tin thông suốt mùa mưa bão

22/09/2026 05:00 — Tháo nút thắt giao thông trục Đông - Tây

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