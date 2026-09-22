Dùng gần 900 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2026

Chi gần 900 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa công khai tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý II/2026, giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6.

Theo số liệu, nguồn Quỹ BOG từ hoạt động trích lập, chi sử dụng thông thường không phát sinh khoản trích lập hay chi sử dụng trong quý. Số dư đầu kỳ ở mức hơn 195 tỷ đồng. Sau khi cộng hơn 1,227 tỷ đồng tiền lãi phát sinh trên số dư dương, số dư cuối kỳ đạt hơn 196 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy toàn bộ hoạt động trích lập và sử dụng Quỹ BOG trong quý II tập trung chủ yếu ở nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước.

Quỹ BOG từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước chiếm phần lớn tổng số dư cuối quý II/2026, trong khi nguồn trích lập, chi sử dụng thông thường chỉ còn hơn 196 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Nguồn này có số dư đầu kỳ gần 702 tỷ đồng. Trong 3 tháng, tổng số tiền trích lập Quỹ BOG đạt hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền sử dụng là hơn 873 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn quỹ dương phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Kết thúc quý II, số dư Quỹ BOG từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.714 tỷ đồng, tăng hơn 1.013 tỷ đồng so với đầu kỳ. Như vậy, nếu cộng cả hai nguồn, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2026 đạt khoảng 1.911 tỷ đồng.

Cơ cấu nói trên cho thấy nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đang đóng vai trò lớn trong hoạt động bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn này. Trong quý II, số tiền được sử dụng để hỗ trợ điều hành giá lên tới hơn 873 tỷ đồng, trong khi số tiền trích lập mới cao hơn gấp đôi.

Cơ chế này được triển khai trong năm 2026 trên cơ sở chủ trương của Chính phủ về việc bổ sung nguồn lực cho Quỹ BOG. Theo thông tin được công bố, ngày 27/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ BOG từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025. Trên cơ sở đó, Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ BOG.

Đến ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2026/TT-BCT, quy định về việc tạm ứng cho Quỹ BOG từ nguồn ngân sách Nhà nước, trích lập Quỹ và hoàn trả khoản tạm ứng ngân sách.

Theo cơ chế này, tài khoản Quỹ BOG từ nguồn tạm ứng ngân sách được quản lý độc lập với tài khoản Quỹ BOG từ nguồn trích lập tại các thương nhân đầu mối. Việc tách riêng giúp theo dõi quá trình tiếp nhận, trích lập, sử dụng và hoàn trả nguồn tiền ngân sách.

Đây cũng là cơ sở để Quỹ BOG được sử dụng linh hoạt hơn trong những thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Tại kỳ điều hành ngày 17/9/2026, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành tăng mạnh, với mức tăng trên 10% đối với các loại xăng và trên 13% đối với dầu diesel, dầu mazut.

Trước diễn biến này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước, đồng thời chi sử dụng Quỹ ở mức 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học, 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng/kg đối với dầu mazut.

So với cùng kỳ năm 2025, quy mô nguồn Quỹ BOG thông thường đã giảm mạnh. Cuối quý II/2025, nguồn Quỹ này đạt hơn 5.614 tỷ đồng, trong khi đến cuối quý II/2026 chỉ còn hơn 196 tỷ đồng, giảm khoảng 96,5%. Từ năm 2026, Quỹ BOG được bổ sung thêm phần lớn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước. Riêng cuối quý II, nguồn này đạt hơn 1.714 tỷ đồng, qua đó đưa tổng số dư của cả hai nguồn Quỹ BOG lên khoảng 1.911 tỷ đồng như đề cập ở trên.

Petrolimex, PV OIL chiếm phần lớn số tiền sử dụng Quỹ

Xét theo từng doanh nghiệp, Petrolimex là đơn vị có số tiền trích lập Quỹ BOG từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước lớn nhất trong quý II, với hơn 880 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời sử dụng hơn 293 tỷ đồng từ nguồn này, đưa số dư cuối kỳ lên hơn 587 tỷ đồng.

Tính cả nguồn Quỹ BOG thông thường, Petrolimex có tổng số dư cuối kỳ hơn 1.661 tỷ đồng, cao nhất trong số các thương nhân đầu mối.

Đứng thứ hai về số tiền trích lập là Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL), với gần 441 tỷ đồng. Trong quý II, doanh nghiệp sử dụng hơn 328 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước, cao nhất trong số các thương nhân đầu mối.

Sau khi cộng nguồn tạm ứng ngân sách, PV OIL còn hơn 341 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại nguồn Quỹ BOG thông thường, doanh nghiệp đang có số dư âm hơn 1.437 tỷ đồng do đã sử dụng Quỹ trong các kỳ trước. Vì vậy, nếu tính tổng hợp hai nguồn, số dư Quỹ của PV OIL vẫn âm khoảng 1.097 tỷ đồng.

Như vậy, Petrolimex và PV OIL đã sử dụng tổng cộng hơn 621 tỷ đồng trong quý II, chiếm trên 70% tổng số tiền Quỹ BOG được sử dụng trong kỳ.

Ngoài hai doanh nghiệp lớn trên, một số thương nhân khác cũng có mức trích lập khá lớn. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trích lập hơn 106 tỷ đồng, Công ty cổ phần Anh Phát Petro hơn 54 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xăng dầu Quân đội gần 54 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước.

Nếu tính tổng số dư của cả hai nguồn Quỹ, Thanh Lễ đứng thứ hai với hơn 392 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp hơn 344 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM gần 326 tỷ đồng.

Ở nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước, ngoài Petrolimex và PV OIL, Thanh Lễ và Anh Phát Petro cũng đang có số dư trên 160 tỷ đồng. Cụ thể, Thanh Lễ có hơn 163 tỷ đồng, còn Anh Phát Petro hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số dư giữa hai nguồn có sự chênh lệch lớn ở một số doanh nghiệp. Trường hợp Anh Phát Petro là một ví dụ. Doanh nghiệp có hơn 160 tỷ đồng tại nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước nhưng đồng thời âm hơn 134 tỷ đồng ở nguồn Quỹ BOG thông thường. Sau khi tổng hợp, số dư ròng chỉ còn khoảng hơn 26 tỷ đồng.