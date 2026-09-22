Quân dân Thanh Hóa nỗ lực dọn dẹp sau mưa lũ

Khẩn trương khắc phục những điểm ngập

Sáng 21-9, tại Quảng trường Lam Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát động toàn tỉnh ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Theo kế hoạch, đợt ra quân được triển khai liên tục từ ngày 21-9 đến 4-10, tập trung vào khơi thông cống rãnh, kênh tiêu, thu gom rác thải, bùn đất; vệ sinh, khử khuẩn môi trường; hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu và khắc phục những điểm còn ngập úng.

Quang cảnh lễ ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Thanh Hóa.

LLVT cùng các đoàn thể cơ quan, đơn vị tham gia lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả khắc phục trên địa bàn; rà soát đến từng điểm ngập, tuyến tiêu thoát, khu vực ô nhiễm, diện tích nông sản cần thu hoạch và từng hộ dân cần hỗ trợ, nhất là các hộ neo đơn, hộ khó khăn, khu vực còn chia cắt. Đồng thời, các sở, ngành, LLVT, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cơ sở.

Ngay sau phát động, tại nhiều địa phương, không khí lao động khẩn trương diễn ra trên các tuyến đường, khu dân cư, kênh mương. Từ đô thị đến vùng sản xuất nông nghiệp, những lớp bùn đất, rác thải, bèo tây, cỏ dại sau mưa lũ được các lực lượng tập trung thu gom, vận chuyển; nhiều phương tiện cơ giới được huy động để xử lý những điểm mà sức người khó có thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Tại phường Đông Quang, lượng bèo tây, cỏ dại phủ kín nhiều đoạn kênh mương được xác định là một trong những nguyên nhân gây ách tắc dòng chảy, dẫn đến ngập cục bộ khi mưa lớn. Thượng tá Cao Thanh Tùng, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Đông Quang cho biết, ngay sau khi nhận lệnh, địa phương đã huy động tối đa lực lượng tổ chức khơi thông dòng chảy, thu gom và vận chuyển rác thải sau ngập lụt.

LLVT làm nòng cốt, sát cánh cùng nhân dân

Với LLVT tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai ngay từ cơ sở. Theo Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã có công điện triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia. “Đến 14 giờ ngày 22-9, toàn tỉnh đã huy động hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ tham gia dọn dẹp, thu hồi rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, chống ùn tắc, ngập lụt. Đáng chú ý, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 vẫn đang trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Kim Tân”, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị cho biết thêm.

Ở những nơi dòng chảy bị bèo, cỏ và rác thải bủa kín, cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân không quản ngại bùn đất, nước bẩn, phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân xử lý từng đoạn kênh. Bộ đội, dân quân dầm mình trong nước, chung tay kéo bèo, vớt rác, khơi dòng sau lũ trở thành hình ảnh sinh động về sự sát cánh giữa quân và dân trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Đông Quang tích cực tham gia ngay sau lễ phát động.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 762 cùng nhân dân tham gia xử lý ách tắc kênh mương tại địa bàn đóng quân.

Nhiều hệ thống kênh mương, ao hồ được khơi thông, chống ngập lụt.

Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực phường Đông Quang Đàm Quang Thái, sau nhiều giờ ngâm mình trong nước, cho biết: “Lượng bèo, cỏ và cây dại quá lớn nên phải kết hợp sức người với máy xúc, máy cẩu mới có thể khơi thông nhanh. Từ hôm trước đến sáng 22-9, phường đã huy động hơn 200 người, qua đó làm thông thoáng gần 700m kênh mương”.

Không chỉ tại khu vực đô thị, trên những cánh đồng còn ngập nước, các lực lượng cũng khẩn trương xử lý dòng chảy, tiêu úng, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Cùng với đó, các phương tiện cơ giới được huy động để nạo vét kênh mương, cửa xả, thu gom bèo rác, bùn đất ở những vị trí bị ách tắc.

Từ chỉ đạo của tỉnh đến hành động cụ thể ở cơ sở, yêu cầu đặt ra không chỉ là dọn sạch những gì mưa lũ để lại, mà còn xử lý những “điểm nghẽn” có thể chủ động phòng ngừa. Người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc khắc phục phải hướng tới kết quả thực chất, không để những tồn tại về tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường tiếp tục trở thành nguyên nhân làm gia tăng thiệt hại trong những đợt mưa lũ tiếp theo.