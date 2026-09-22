Xã miền núi Quảng Ngãi ghi nhận 7 trận động đất trong 2 ngày

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 17 giờ 29 phút ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất có tọa độ 14,941 độ vĩ Bắc - 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 0.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 6 phút cùng ngày, khu vực này ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,2, tại tọa độ 14,928 độ vĩ Bắc - 108,167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Trận động đất cũng được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Đáng chú ý, trong ngày 21/9, khu vực xã Măng Bút liên tiếp xảy ra 5 trận động đất. Trận đầu tiên xảy ra lúc 0 giờ 37 phút, có độ lớn 2,8, tại tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Vị trí xảy ra trận động đất vào lúc 17 giờ 29 phút, ngày 22/9 có độ lớn khoảng 3,6 richte.

Đến 4 giờ 20 phút, một trận động đất có độ lớn 3,0 xảy ra tại tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Lúc 13 giờ 18 phút, khu vực này tiếp tục ghi nhận trận động đất có độ lớn 2,7, tại tọa độ 14,938 độ vĩ Bắc - 108,167 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Chỉ hơn 15 phút sau, vào lúc 13 giờ 33 phút, thêm một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại tọa độ 14,936 độ vĩ Bắc - 108,176 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km.

Trận động đất thứ 5 trong ngày 21/9 xảy ra lúc 16 giờ 58 phút, có độ lớn 2,8, tại tọa độ 14,949 độ vĩ Bắc - 108,187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Như vậy, từ rạng sáng 21/9 đến chiều 22/9, khu vực xã Măng Bút đã ghi nhận 7 trận động đất, với độ lớn dao động từ 2,7 đến 3,6.

Khu vực Măng Bút nằm trong vùng Kon Plông, nơi hoạt động động đất đã được ghi nhận với tần suất cao trong những năm gần đây. Được biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là khu vực có hoạt động động đất yếu, với độ lớn cực đại được dự báo không vượt quá 5,5.

Viện Vật lý địa cầu hiện triển khai 11 trạm quan trắc tại khu vực Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật số liệu nhằm theo dõi và đánh giá hoạt động động đất tại khu vực.