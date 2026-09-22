Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đam Rông 1

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng gồm ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đam Rông 1

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước đây.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Qua đó, các ĐBQH trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đam Rông 1 phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, trong đó tập trung vào hệ thống điện, giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

Cử tri K' Nguyệt, xã Đam Rông kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Đối với lĩnh vực điện, cử tri đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh việc đấu nối trở lại hệ thống lưới điện trục chính trên địa bàn sau khi thực hiện nâng cấp các tuyến đường. Đồng thời, cần có giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn và cung cấp điện liên tục, nhất là trong mùa mưa.

Cử tri Hoàng Văn Dũng, xã Đam Rông 1 kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Liên quan đến giao thông, cử tri phản ánh Quốc lộ 27 qua địa bàn đang xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn chưa được triển khai thi công khiến việc đầu tư, nâng cấp chưa đồng bộ; trong khi tại một số vị trí, hạng mục vừa đưa vào sử dụng đã phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cử tri Đỗ Văn Toàn, xã Đam Rông 1 kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng cây xanh dọc Quốc lộ 27 bị nghiêng, ngã hoặc chết khô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị nghiên cứu mở rộng hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 27 nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân.

Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Điện lực Đam Rông phát biểu, giải đáp các ý kiến của cử tri

Mặt khác, cử tri xã Đam Rông 1 kiến nghị các cơ quan chức năng sớm rà soát, xử lý tình trạng chồng chéo trong quản lý một số diện tích đất trước đây thuộc xã Tà Đùng; đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao những diện tích này về cho xã Đam Rông 1 quản lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1 phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo cử tri, việc xác định rõ phạm vi, ranh giới và trách nhiệm quản lý đối với các diện tích đất còn chồng chéo sẽ góp phần bảo đảm công tác quản lý đất đai tại cơ sở được thống nhất, thuận lợi cho địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người dân.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu, giải đáp các ý kiến của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, ông Lâm Văn Đoan trao đổi, giải trình để cử tri nắm rõ; đồng thời tiếp thu các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, tổ chức ở Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xem xét và giải quyết theo quy định. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, những kiến nghị cụ thể từ cơ sở tiếp tục được phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách; đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.