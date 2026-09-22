Hết đường lùi cho dự án mở rộng đường 100 tỷ ở Huế

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng hiện trong giai đoạn khắc phục những chậm trễ, xác định các mốc tiến độ phải hoàn thành theo cam kết.

Điểm nghẽn từ nhà thầu

Sau khi tiến độ nhiều hạng mục bị kéo chậm từ 30-40 ngày, chủ đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng vừa tiến hành xử phạt liên danh nhà thầu 300 triệu đồng, đồng thời đặt lại các mốc bắt buộc hoàn thành từ cuối tháng 9-12/2026.

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ kế hoạch, huy động đủ nhân lực, máy móc, vật liệu và tổ chức thi công liên tục; khối lượng thực hiện phải được lượng hóa từng ngày, từng tuần, không cam kết chung chung.

Nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang, chưa hoàn thiện sau 9 tháng triển khai thi công.

Chỉ đạo này của lãnh đạo UBND TP. Huế được đưa ra trong tình hình sau khoảng 9 tháng triển khai dự án, giá trị thực hiện gói thầu đường Nguyễn Hoàng chỉ đạt hơn 36,5 tỷ đồng, tương đương 39,5% khối lượng. Một số hạng mục chính vẫn triển khai dang dở, trong khi thời hạn hoàn thành theo kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng.

Theo tìm hiểu, dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng thuộc tổng thể dự án cầu vượt sông Hương (nay là cầu Nguyễn Hoàng) và đường Nguyễn Hoàng, với tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng. Riêng gói thầu số 17A xây lắp đường Nguyễn Hoàng có tổng dự toán hơn 108 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận trúng thầu với giá hơn 92 tỷ đồng.

Tuyến đường dài hơn 1km, kết nối khu vực phía bắc cầu Nguyễn Hoàng với nút giao đường Lý Nam Đế được thiết kế rộng 43m, gồm 6 làn xe. Dự án đồng thời xây dựng mới cầu An Ninh Hạ bắc qua sông Bạch Yến, với chiều dài 56,9m, rộng 43m, thay thế cầu hiện trạng.

Một số vị trí chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt đường theo yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế, tiến độ dự án bị kéo lùi chủ yếu do năng lực tài chính của các nhà thầu hạn chế, không huy động đủ nhân lực, thiết bị và vật tư theo yêu cầu. Bên cạnh đó, dự án cũng từng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, trong khi công tác giải phóng mặt bằng và di dời một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật lại bị chậm trễ.

Tuy nhiên, đến nay mặt bằng tuyến thi công cơ bản đã bàn giao xong. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với đơn vị nhà thầu là khắc phục năng lực tổ chức thi công, tập trung nguồn lực và duy trì công trường liên tục để bù phần tiến độ bị hụt.

Chốt mốc cuối năm

Trước tình trạng chậm trễ kéo dài, chủ đầu tư dự án đã ban hành các quyết định xử phạt hai nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận, với tổng cộng 300 triệu đồng. Sau xử phạt, liên danh nhà thầu được yêu cầu phải lập lại tiến độ chi tiết.

Cầu An Ninh Hạ giai đoạn thi công mố, trụ sau khi hoàn thành đóng cọc khoan nhồi.

Theo kế hoạch mới, hệ thống thoát nước dọc phải được hoàn thành trước ngày 30/9; hạng mục bó vỉa và bê tông vỉa hè trước ngày 15/10; hệ thống điện chiếu sáng trước ngày 20/10.

Đáng chú ý, theo thông tin từ chủ đầu tư, mốc quan trọng nhất được đặt ra là vào thời điểm ngày 30/10. Đến mốc thời gian trên, nhà thầu phải hoàn thành lao lắp bản mặt cầu An Ninh Hạ, hệ thống thoát nước dọc, nền mặt đường và thảm bê tông nhựa lớp 1. Toàn bộ công trình phải hoàn thành trong tháng 12/2026.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước dọc tuyến được khẩn trương thi công để kịp mốc 30/9.

Chủ đầu tư đã đặt ra phương án xử lý nghiêm nếu liên danh nhà thầu tiếp tục không đáp ứng cam kết. Trường hợp các hạng mục chính vẫn chưa hoàn thành theo mốc ngày 30/10, nhà thầu có thể tiếp tục bị xử phạt, bổ sung nhà thầu phụ hoặc xem xét đình chỉ, chấm dứt hợp đồng theo quy định.