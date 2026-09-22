TP Hồ Chí Minh: Giữ dòng điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão

Chủ động nhận diện rủi ro, phát huy “4 tại chỗ”

Trong những ngày qua, khu vực Đông Nam Bộ nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng xảy ra mưa dông trên diện rộng, nhất là khoảng thời gian từ buổi chiều đến tối. Đợt mưa này chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Bộ.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) rà soát, hoàn thiện phương án, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện; xây dựng phương án cấp điện cho phụ tải ưu tiên và sẵn sàng ứng phó với tình huống mất điện diện rộng, mất thông tin liên lạc hoặc gián đoạn điều khiển lưới điện. Các đơn vị thuộc ngành điện TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão kết hợp khảo sát, tư vấn cho khách hàng.

Duy trì công tác ứng trực liên tục 24/7 tại Đội Vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Đất Đỏ.

Đến trụ sở Đội Vận hành lưới điện các Công ty Điện lực Đất Đỏ, Công ty Điện lực Vũng Tàu, chúng tôi chứng kiến cường độ làm việc cao của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên. Các đội, tổ bám sát trạng thái vận hành của lưới điện, theo dõi sát sao các thông số, dữ liệu, tín hiệu… trên màn hình.

Ông Lê Trần Bảo Phương (Đội Vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Đất Đỏ) chia sẻ: "Với hơn 60km đường dây điện ven biển, khu vực quản lý của Công ty Điện lực Đất Đỏ thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của áp thấp nhiệt đới, mưa dông, gió mạnh, hơi muối… Chúng tôi luôn ứng trực 24/7 theo tinh thần 3 ca, 4 kíp để bảo cung cấp điện ổn định, liên tục”.

Còn ông Trương Quốc Dũng (Tổ trưởng Tổ quản lý lưới điện 3, Đội Quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Đất Đỏ) thông tin rằng: Đơn vị đã chủ động kiểm tra hệ thống lưới điện, phát quang bảo đảm an toàn cho đường dây. Các tổ công tác của ngành điện chủ động xác định những vị trí có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, dông lốc xảy ra để triển khai phương án phòng chống, khắc phục sự cố.

Tại địa bàn của Công ty Điện lực Vũng Tàu quản lý, các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng… có nhiều cơ sở du lịch, lưu trú hướng biển, yêu cầu cấp điện an toàn càng trở nên cấp thiết. Mưa bão không chỉ gây nguy cơ ngập, cây đổ, đứt đường dây mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ. Công ty Điện lực Vũng Tàu vừa triển khai lực lượng ứng trực, củng cố các đội xung kích phòng chống thiên tai, vừa lập các phương án phụ tải ưu tiên cho trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, Quân đội, Công an, bệnh viện…

Công tác phát quang, cắt tỉa cây được thực hiện chủ động từ Công ty Điện lực Đất Đỏ để tránh sự cố ảnh hưởng lưới điện.

Ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu cho biết: "Ngành điện chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động nhận diện, giảm thiểu rủi ro, phát hiện sớm, cô lập và chuyển tải nhằm tăng tốc độ tái lập cấp điện lên rất nhiều lần. Cùng với đó, lực lượng ứng trực cũng được thường xuyên tập huấn về nghiệp vụ và công nghệ, sử dụng ứng dụng cập nhật hình ảnh thực tế từ hiện trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương, cơ quan chức năng trong chủ động ứng phó thiên tai, sự cố ảnh hưởng an toàn lưới điện".

Ngành điện TP Hồ Chí Minh xác định phòng, chống thiên tai, bảo đảm toàn lưới điện không phải nhiệm vụ chỉ được triển khai khi có mưa bão, mà là công việc thường xuyên, gắn chặt với từng ca trực và từng tuyến đường dây. Các đơn vị cũng duy trì “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để có thể cơ động xử lý tình huống kịp thời, khắc phục sự cố nhanh nhất, không để gián đoạn cấp điện cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, những tuyến đường dây bị tán cây lớn che phủ cũng được ngành điện phát quang, cắt tỉa nhằm bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Cán bộ, công nhân ngành điện TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng điện an toàn mùa mưa bão.

Giữ điện cho nhịp phát triển của thành phố

Với địa bàn mở rộng sau sáp nhập, cơ cấu phụ tải của ngành điện TP Hồ Chí Minh đa dạng hơn, từ những đô thị đông dân cư đến khu vực công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics và du lịch. Điều đó đặt ngành điện trước yêu cầu vừa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp. Riêng khu vực giáp Biển Đông của thành phố (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) thì mỗi phương án cấp điện phải tính đến nhiều kịch bản, thường xuyên tổ chức rà soát lưới điện, xử lý các điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Theo ông Lê Minh Kha, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh, từ đầu mùa mưa đến nay, ngành điện thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên các kênh thông tin của địa phương và trực tiếp vận động hộ dân, doanh nghiệp thực hiện biện pháp an toàn, góp phần hạn chế gián đoạn sinh hoạt và sản xuất. Qua đó, hoạt động của địa phương được giữ vững, bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng của năm.

Lực lượng của Công ty Điện lực Vũng Tàu phát quang, bảo vệ hành lang đường dây điện tại đường Ngô Đức Kế, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Trong 8 tháng của năm 2026, bám sát chỉ tiêu kế hoạch và chỉ đạo của ngành điện TP Hồ Chí Minh, các Công ty Điện lực Vũng Tàu và Công ty Điện lực Đất Đỏ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý sản xuất, kinh doanh và vận hành hệ thống điện. Các chỉ tiêu trọng yếu cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn phía Đông ven biển của thành phố.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu, lũy kế 8 tháng năm 2026 không phát sinh trường hợp khách hàng đánh giá mức độ hài lòng dưới 3 sao; không có hồ sơ xử lý quá hạn hoặc đóng phiếu không đúng quy định do nguyên nhân chủ quan. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn cho phép thông qua việc tối ưu hóa lịch cắt điện, đẩy mạnh thi công bằng phương pháp trực tiếp trên lưới (live-line) và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phát quang hành lang tuyến.